"Все оспорим в суде": как киевские бары и кафе продолжают работать вопреки локдауну

В окнах одного из киевских заведений — темно, вывеска не светится, а на входе висит табличка Closed и извиняющееся сообщение администрации — мол мы не виноваты, это все карантин. Кафе по всем признакам не работает, но рядом собирается народ — не то чтобы толпа, просто молодежь тусуется небольшими группками .

Одни оглядываются и шушукаются между собой, другие уверено идут в дворовую арку рядом и исчезают в темноте неказистого подъезда. "Вы звонили?", — неожиданно спрашивает у парочки курящий рядом мужчина. Те кивают, мужчина молча провожает их к черному входу в кафе.

Сегодня именно так в официально закрытых из-за локдауна заведениях отдыхают сотни киевлян.

Хотя карантин в столице продлили до конца апреля, руководство баров и ресторанов, похоже, не слишком заботят решения местных властей: общепит продолжает тайно работать, несмотря на запреты.

Delo.ua рассказывает, каким образом столичным заведениям удается обойти карантинные предписания, какие меры предпринимает полиция по факту нарушений и что думают о проблеме чиновники КГГА.

По звонку, для своих и через черный ход

По данным аналитического центра "Рестораны Украины", в Киеве работают около двух тысяч заведений общественного питания. Сколько из них продолжают принимать посетителей в карантин, остается только гадать, но только за месяц локдауна полиция поймала на горячем и оштрафовала около 400 столичных ресторанов и кафе.

Большинству жителей столицы "выйти" на работающие заведения непросто: многие рестораны осторожничая принимают только "своих" — постоянных клиентов. Но даже для не завсегдатаев возможность посетить кафе или клуб сохраняется — непосвященным в этом вопросе помогают участники многочисленных групп и каналов-гидов по тайным местам в Facebook, Telegram или Viber.

В них люди делятся информацией, что, где и когда работает, а также как именно туда можно попасть. В такие группы, как и зачастую в сами заведения, не попасть без приглашения другого участника. Примечательно, что пользователи сообществ не дают информацию открыто в общем чате, а в основном обсуждают нюансы вылазок в личных сообщениях — опасаются копов и не хотят "палить" любимые места.

Проще всего подпольная работа дается ресторанам и кальянным, которые размещены в подвальных помещениях и не имеют окон, но и заведения с панорамными окнами не отстают, если у них есть второй выход через подъезд или двор. В основном клиентов принимают "по звонку" или "по спискам" после предварительной брони. Отдельные СМИ пишут, что администраторы проверяют потенциальных посетителей через программу Getcontact, определяющую как владелец номера подписан у других людей. Прибывших на место обычно встречает сотрудник заведения и проводит через черный ход.

Фото: Госпотребслужба Киева

Чтобы незаконный прием клиентов не отследили по транзакциям, нарушители карантина отказываются принимать оплату за обеды и выпивку по терминалу — только наличными или в крайнем случае денежным переводом на карту одного из сотрудников. Ради конспирации в помещении запрещают фотографироваться или снимать видео. Если в заведение приходит проверка, людей по возможности "эвакуируют" через тот же черный ход. Или же рассказывают полиции, будто в залах не клиенты, а персонал, волонтеры, "попросились в туалет", "зашли на минутку с ребенком" и так далее.

Похожее объяснение Госпотребслужбе дали, к примеру, в ресторане восточной кухни на улице Антоновича. "Это не посетители, это наш персонал, наши волонтеры. Они обсуждают маркетинг, как дальше будет продвигаться ресторан, возможность сдачи в аренду, потому что мы не вытягиваем из-за карантина", — заявила администратор проверяющим. Ее словам не поверили — составили на заведение протокол.

Впрочем, судя по всему протоколы не пугают руководство ресторанов, хотя штрафы за нарушение локдауна грозят внушительные: от 34 тысяч до 170 тысяч грн. Как рассказывают в Госпотребслужбе Киева, с начала карантина отдельные заведения ловили "на горячем" уже несколько раз. Так, на "Хлебный" составили аж 17 протоколов, на кафе ParBar — три, а на рестораны ВАО и Nam — по два протокола. Также в ведомстве в разное время фиксировали работу вопреки запретам в ресторане отеля 11 Mirrors. Рassenger gastrobar, Shah-Plov, в одной из пиццерий Mister Cat, "Маяке", La Fontana и "Редкой птице".

Журналисты Delo.ua также были свидетелями подпольной работы "Редкой птицы", принадлежащей рестораторам Алине Косичкиной и Дмитрию Заходякину, они же владеют Holy Burger и сетью "Хлебный". На минувших выходных в якобы не работающий ресторан через главный и служебный вход более часа пытались попасть правоохранители.

Администратор заведения старалась не разговаривать с полицией, постоянно звонила кому-то или отвечала на входящие звонки. При этом к черному входу периодически подтягивались, предположительно, посетители, но при виде полицейских останавливались в стороне, а спустя некоторое время уходили.

Еще раньше, тоже во время локдауна, журналистам удалось сфотографировать людей с подарками и цветами, которые заходили в "Редкую птицу" со служебного входа.

По данным источников Delo.ua, ресторан работает на протяжении всего карантина, введенного с 20 марта: принимает заказы на бронь столов и проведение торжеств или корпоративов.

Мы также пытались заказать стол, но в телефонном разговоре нам сообщили, что бронь уже недоступна, а еду можно заказать на вынос. Полиция же посещает заведение не первый раз: при первом визите ее, по словам источника, "накормили конфетами" и она уехала, во второй раз правоохранителей также не пустили, третий раз видели сами журналисты.

Скорее всего, продолжает работать и ресторан "Любимый дядя" — об этом несколько раз упоминали в сообществах. Кроме того, некоторые клиенты загрузили вместе с отзывами на Google картах фото, датированные апрелем этого года. Можно было бы предположить, что изображения давние, просто загружены в этом месяце, но вместе с фотографиями еды клиенты опубликовали и чек, на котором четко видно, что ужин оплатили во время локдауна, в апреле 2021 года.

Скриншот чека из фотографий в Google картах

От ресторанов в вопросе подпольной работы не отстают бары и клубы: тайные сообщества завалены анонсами карантинных вечеринок в "секретных местах", подробности которых нужно узнавать в личных сообщениях. Опять же, осторожности ради, заведения описывают максимально абстрактно — "уютное место в Голосеевском районе", "заведение в самом центре с видом на весь Киев", "красивый ресторан в подвале" и так далее. Впрочем, некоторые заведения не скрываются. Например, Panorama Bar открыто приглашает желающих на запрещенное мероприятие, которое пройдет уже в эти выходные.

Что говорят о ситуации чиновники и полицейские

В Киевской горадминистрации уверяют, что принимают усиленные меры по контролю нарушений. "КГГА выдано распоряжение, которое уполномочивает структурные подразделения и районные администрации составлять протоколы по административной статье о нарушении карантина. Соответственно у нас создано по две группы в каждом районе Киева, всего работает 20 бригад, которые совершают контроль за соблюдением карантинных ограничений. В их состав входят представители КГГА, Госпотребслужбы Киева, полиции и Муниципальной охраны. Каждый день группы патрулируют свои районы. Соблюдение карантинных мер контролирует также полиция", — сообщил Delo.ua первый замдиректора департамента муниципальной безопасности КГГА Олег Куявский.

По его словам, заведениям общественного питания бригады уделяют особое внимание. "Нам могут помогать и жители — если видите, что какое-то кафе или ресторан продолжает работать, просьба обращаться в полицию, чтобы они оперативно среагировали на эти случаи", — отметил Куявский.

При этом чиновник считает, что установленного сегодня наказания за работу в карантин вполне достаточно, чтобы контролировать нарушения. "Уровень ответственности за нарушение карантина достаточно высокий, а штрафы большие — от 34 тысяч до 170 тысяч грн. Именно поэтому такие дела рассматриваются в судебном порядке. После такого штрафа вряд ли заведение откроется опять, поскольку особенно в нынешнее время это действительно значительная сумма. На данный момент такой меры достаточно, чтобы нарушающие заведения не начинали снова работать в локдаун", — говорит Куявский.

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Однако в КГГА не учитывают, что такие дела могут просто разваливаться в суде. В судебном реестре зарегистрировано более десятка постановлений о закрытии дел, связанных с работой "Хлебного" в локдаун — напомним, на него выписали аж 17 протоколов. Дела завернули, поскольку правоохранители оформляли протоколы на менеджеров заведения вместо владельцев: те по закону не являются субъектами хозяйствования и не отвечают за решения предпринимателей, а также не являются субъектами правонарушения статьи Админкодекса про нарушение карантина.

Источники Delo.ua в полиции рассказали, что не редки ситуации, когда владельцы ресторанов особо не скрываются и при проверках даже не оправдываются, надеясь на хороших юристов.

"Были случаи, когда полиции прямо говорили: "Вот документы, вот нужная информация, оформляйте ваш протокол и идите, мы все равно оспорим его в суде", — сообщил собеседник.

Он подтвердил, что кафе и рестораны на предмет нарушений чаще всего ходят проверять назначенные КГГА бригады — именно они при выявлении игнорирования локдауна составляют протоколы. Такая обязанность есть и у участковых, но те не всегда добросовестно их выполняют: "С ресторанов и баров за подпольную работу могут брать деньги и закрывать глаза на нарушения, особенно это касается не слишком популярных заведений, к которым не приковано внимание общественности". Источник также рассказал, что иногда участковые просто договариваются с руководством кафе, чтобы те работали максимально незаметно и не создавали правоохранителям проблем.

Александра Кай, специально для Delo.ua

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