В Киеве локдаун продлили до конца апреля

14 апреля комиссия по чрезвычайным ситуациям города Киева приняла решение о продлении суровых ограничительных мероприятий в столице на две недели, то есть, до 30 апреля.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил Киевский городской голова Виталий Кличко. По его словам, усиленные карантинные ограничения продлили из-за того, что эпидемиологическая ситуация в Киеве существенно не улучшается.

"У нас нет другого выбора. Иначе медицинская система не справится с таким количеством больных. Иначе смертей будет еще больше", — отметил мэр.

Кличко подчеркнул, что до 30 апреля в городе будут действовать ранее введенные ограничения:

– будут закрыты все школы и детские сады.

– весь общественный транспорт — и наземный, и метро — будет работать пока по специальным пропускам. То есть, исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры.

– заведения общественного питания будут работать только на вынос или доставку.

– не будут работать продуктовые ярмарки.

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Кличко призвал правоохранителей контролировать соблюдение противоэпидемических правил учреждениями, учреждениями и гражданами.

"Еще раз подчеркну, что руководители учреждений, предприятий и учреждений должны отправить сотрудников на удаленную работу. Или, кому возможно, предоставить отпуска", — подчеркнул городской голова.

Ранее Кличко допускал, что введенный в Киеве ужесточенный карантин может быть продлен до 10 мая, если статистика заболеваемости коронавирусной инфекцией в городе не будет улучшаться.

Напомним, с 5 апреля в столице усилили карантинные ограничения. В городе не работают школы и детские сады, а общественный транспорт доступен только для обеспечения сотрудников предприятий критической инфраструктуры, которые могут воспользоваться им при наличии спецпропуска.

При этом водителей маршруток Киева и Киевской области уже начали штрафовать за провоз пассажиров без специального пропуска.