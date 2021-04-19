Политика 1 час назад

"Слуга" Тищенко устроил вечеринку в отеле: полиция завела дело о нарушении карантина

Вечеринка прошла в холле на 12 этаже отеля Fairmont на столичном Подоле: праздновали день рождения жены бизнесмена

Алла Барановская и Николай Тищенко. Фото: instagram.com/allabonya Алла Барановская и Николай Тищенко. Фото: instagram.com/allabonya
Алла Барановская и Николай Тищенко. Фото: instagram.com/allabonya

Народный депутат от "Слуги народа" бизнесмен Николай Тищенко устроил вечеринку в отеле в Киеве во время локдауна.

Об этом со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщает LIGA.net.

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По его словам, вечеринка прошла в холле на 12 этаже отеля Fairmont на столичном Подоле.

Известно, что 18 апреля был день рождения жены Тищенко — Аллы Барановской.

В пресс-службе полиции, не называя фамилии нардепа, сообщили, что открыли уголовное производство по статье о нарушении санитарных правил и норм, установленных для предотвращения эпидемических болезней.

Максимальная санкция этой статьи предусматривает 3 года тюрьмы, минимальная — штраф от 1000 до 3000 нмдг (от 17 до 51 тысячи грн).

В полиции заверили, что выехали на место событий еще вчера, когда сообщения о вечеринке стали появляться в соцсетях.

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Сейчас правоохранители общаются с руководством отеля, осматривают помещения и проводят следственные действия.

Как известно, в Киеве с 20 марта 2021 года действует локдаун из-за эпидемии коронавируса. В городе запрещено проводить массовые культурные мероприятия.

Напомним, 27 апреля 2020 года журналисты сняли на видео, как в ресторан "Велюр" Тищенко во время карантина периодически приезжают посетители. Среди них — депутаты, бизнесмены, госчиновники.

Позже глава МВД Арсен Аваков заявил, что полиция зафиксировала нарушения карантина в ресторане.

При этом сам Тищенко заверял, что в ресторане "иногда проходили личные встречи" с помощниками, с которыми он готовил "обширную программу преобразования" Киева.

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