Политика 1 час назад

Киевляне с первого дня почувствуют, что "Слуга народа" выполняет свои обещания, — Тищенко

Пропрезидентская партия собирается контролировать действия местной власти

Киевляне с первого дня почувствуют, что "Слуга народа" выполняет свои обещания, — Тищенко Киевляне с первого дня почувствуют, что "Слуга народа" выполняет свои обещания, — Тищенко

Команда "Слуги народа" в Киевском городском совете обещает продуктивно работать на благо жителей столицы и сфокусируется на контроле деятельности местной власти.

Об этом в ходе брифинга заявил глава Киевской городской организации политсилы нардеп Николай Тищенко.

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По его словам, фракция СН в парламенте, а также партия президента в целом, будут помогать киевской власти, если она будет работать на благо киевлян.

"Партия "Слуга народа" и фракция в Верховной Раде готовы сотрудничать с местными властями в Киеве, если она будет работать в интересах киевлян", — подчеркнул Тищенко.

По словам нардепа, команда СН представит своих специалистов для работы в руководящих органах Киевского городского совета.

"Мы собрали поручения избирателей и уже готовим первые проекты решений для нового Киевсовета. Киевляне с первого дня должны почувствовать, что мы выполняем все наши предвыборные обещания, и этот месседж я адресую нашей команде, которая стоит сейчас за моей спиной", — подытожил Тищенко.

Напомним, 25 октября по все Украине, в том числе и в Киеве, прошли выборы местных органов самоуправления.

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