Политика 6 минут назад

Гео Лерос показал средний палец в лицо Зеленскому: теперь его могут наказать (ВИДЕО)

Фракция "Слуга народа" пожалуется по этому поводу в регламентный комитет

Внефракционный депутат Верховной Рады Гео Лерос в ходе выступления с трибуны парламента показал средний палец президенту Владимиру Зеленскому, пришедшему в Раду на заседание по назначению ряда новых министров.

"Я хочу сказать, что не боюсь говорить правду. Вы можете сколько угодно натравливать на меня свои правоохранительные органы, клепать дело, но я не боюсь говорить правду. Вы слили спецоперацию по "вагнеровцам". Вы — главный предатель Украины!", — заявил нардеп.

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После этого председатель парламента Руслан Стефанчук отключил ему микрофон, однако депутат пытался продолжать речь, разворачиваясь в сторону Зеленского. Поняв, что это бесполезно, он просто показал ему средний палец и покинул трибуну.

Затем слово взяла представительница фракции "Слуга народа" Мария Мезенцева, попросившая, чтобы комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Рады рассмотрел и дал оценку действиям Лероса.

"Наши заседания смотрят не только украинцы, но и наши международные партнеры. Каждый раз украинский парламент доказывает свою неадекватность. В рамках рассмотрения вопросов по теме наши коллеги дают себе возможность анализировать и давать субъективные оценки другим политикам, хамить, высказываться не в рамках регламента, уважения и парламентской этики... Мы не должны себя так вести", — прокомментировала она.

В свою очередь, пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук сообщила в своем Telegram-канале, что эта политсила обращается в регламентный комитет Рады с требованием дать оценку и вынести решение о поведении Лероса во время выступления с парламентской трибуны.

"Во время назначения Алексея Резникова на должность министра обороны Гео Лерос прибег к публичным оскорблениям и непристойным жестам в адрес президента Украины. Такое поведение недопустимо в сессионном зале парламента", — указала она.

Напомним, что 9 сентября в парламенте произошел другой инцидент с участием Лероса. Выйдя к трибуне, он также принялся заявлять о срыве спецоперации по "вагнеровцам", в которой регулярно обвиняет Зеленского вместе с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Однако к нему оперативно подбежал заместитель главы фракции "Слуги народа" Николай Тищенко и силой оттащил бывшего коллегу по фракции от трибуны, зажав под президиумом и не давая подойти к трибуне снова. Затем трибуну обступили и другие депутаты, возникла потасовка, которую быстро прекратить не удалось, однако спустя некоторое время Лерос все же смог закончить речь.

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