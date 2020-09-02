Политика 1 час назад

"Взяточник и предатель страны": Зеленский высказался о Гео Леросе

Офис Генерального прокурора возбудил против него дело по факту уклонения от уплаты налогов

"Взяточник и предатель страны": Зеленский высказался о Гео Леросе "Взяточник и предатель страны": Зеленский высказался о Гео Леросе

Президент Владимир Зеленский отреагировал на исключение нардепа Гео Лерос из фракции "Слуга народа" и назвал его "взяточником и предателем" страны.

Как сообщает "Апостроф", соответствующее видео опубликовано на канале PavlovskyNews в YouTube.

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"У меня нет никакой реакции на взяточников и предателей этой страны и мне все равно из какой они партии. Я достаточно ответил" — заявил Владимир Зеленский.

Как стало известно ранее, Офис Генерального прокурора Украины возбудил дело против народного депутата Гео Лероса по факту уклонения от уплаты налогов. За последний год Гео Лерос заработал более 20 млн грн.

Как пишет "Страна", причиной такого решения могли стать финансовые махинации народного депутата. Источники в Офисе генпрокурора рассказали журналистам, что Гео Лерос подозревается в сокрытии источников дохода, которые могут носить криминальное происхождение.

Настоящее имя Гео Лероса — Курехяну Георгу Багратович. Официально работал только в 2008-2009 году. Согласно информации налоговой, он получал доход только в 2008-2009 годах, 600 гривен и 45 тысяч гривен страховой выплаты. В первый год своей депутатской работы получил доход в размере 41 млн. грн. Из них 20 млн. грн — финансовые средства, а еще 21 млн. грн — стоимость активов (3 квартир, 96 картин, три пары часов Rolex и один Chopard, коллекции из 20 фотоаппаратов Leica, 49 биткоины на сумму 10 млн. грн, автопарк BMW, Ford Capri 1980 года, спорткар Аudi R8).

За время работы в парламенте прославился скандалами с обнародованием пленок прослушки.

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