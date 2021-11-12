ГБР вручило нардепу Гео Леросу еще одно подозрение

Народному депутату Гео Леросу вручили подозрение за невыполнение решения суда, который обязал его опровергнуть пост в соцсети, содержащий критику Дениса Ермака, брата главы Офиса президента. Об этом информирует пресс-служба ГБР.

"Народный депутат Украины намеренно не выполнил решение суда, хотя был должным образом с ним ознакомлен и имел для этого реальные возможности", — говорится в сообщении.

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В результате Гео Леросу сообщили о подозрении за неисполнение решения суда, вступившего в законную силу. Нардеп отреагировал на это в своем Facebook.

"Только что мне вручили еще одно подозрение и ходатайство о мере пресечения в виде домашнего ареста, которое будет рассмотрено сегодня в 17:00 в Печерском суде. Внимание, за то, что не опроверг пост про Дениса Ермака! Причем моя апелляция принята в кассации! Более того, следователями не было доказано, что я не выполнил решение суда", — написал Лерос.

Напомним, Гео Леросу вручили также подозрение за то, что он показал средний палец президенту Владимиру Зеленскому.

Ранее сообщалось, что в Раде нардеп Тищенко напал на Лероса во время его выступления.