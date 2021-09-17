Политика 30 минут назад

Лерос мог брать деньги за информационную кампанию против депутата Киевсовета — СМИ

Появилось очередное видео, дискредитирующее нардепа

Нардеп Гео Лерос Нардеп Гео Лерос
Нардеп Гео Лерос

Народный депутат Гео Лерос может быть причастен к информационной атаке на депутата Киеврады Михаила Терентьева (фракция "Солидарность"). Об этом свидетельствует видео, опубликованное сайтом "Обозреватель".

На записи видно, что человек, похожий на Лероса, общается с неизвестным собеседником. Голос за кадром утверждает, что запись сделана 19 октября 2020 года в одном из офисных центров. На встрече обсуждалась информационная атака на Терентьева. Стоимость "услуги" персона, похожая на нардепа, оценила в 10 тысяч долларов.

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Примечательно, что как раз на следующий день после этого разговора Лерос на своем YouTube-канале опубликовал видео, где человек, похожий на депутата Терентьева, обсуждает вопрос покупки голосов на выборах в столице.

Через несколько дней, как отмечает "Обозреватель" человек, похожий на Лероса снова пришел к заказчику, чтобы отчитаться о проделанной работе.

лерос

лерос

Напомним, ранее СМИ опубликовали видео, из которого можно сделать вывод, что Лерос обсуждал план инсценировки поджога своего автомобиля, за что, вероятно, получил компенсацию в трехкратном размере от стоимости сгоревшего Mercedes.

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