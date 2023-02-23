Депутата Гео Лероса выгнали из парламента до конца войны: что он сделал

Внефракционный народный депутат Гео Лерос был лишен возможности принимать участие в работе Верховной Рады.

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Об этом сообщил депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

За соответствующее решение проголосовали 261 депутат.

В то же время Железняк пояснил, что заседание ВР не закрывалось с 24 февраля 2022 года, поскольку "во время действия военного положения заседание Рады не закрывается, то есть Лерос отстранен от участия в работе Верховной Рады до конца войны.

"Так как Рада работает сейчас в режиме непрерывного заседания, то Гео Лерос лишен участия до конца текущей сессии (это начало сентября 2023 года) или прекращения военного положения и соответственно смены спецрежима работы во время войны. То есть, скорее всего, на полгода", - отметил Железняк.

В свою очередь Лерос уже прокомментировал свое отстранение.

"Сегодня Верховная Рада отстранила меня до конца года от заседаний Верховной Рады, потому что я посмел откровенного агента Кремля Андрея Ермака назвать "ФСБешной гнидой" в его присутствии, и присутствии "величайшего императора", - написал он.

Нардеп добавил, что за этот год Ермак "стал олигархом, в том числе бизнес-партнером Столара и Медведчука".

"А кто у нас Ермак? Бог? Священный правитель? Верховный жрец? Что это за клоунада? Если Ермак обиделся, то он может себе спокойно пойти в суд. Они работают. Но лишать депутата возможности работать – нельзя", – написал нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.