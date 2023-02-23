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Депутата Гео Лероса вигнали з парламенту до кінця війни: що він зробив
Позафракційного народного депутата Гео Лероса позбавили можливості брати участь у роботі Верховної Ради.
Про це повідомив депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.
За відповідне рішення проголосували 261 депутат.
Водночас Железняк пояснив, що засідання ВР не закривалося з 24 лютого 2022 року, оскільки "під час дії воєнного стану засідання Ради не закривається, тобто Лероса відсторонили від участі в роботі Верховної Ради до кінця війниПідписуйтесь на наш Telegram канал
"Оскільки Рада працює зараз в режимі безперервного засідання, то Гео Лерос позбавлений участі до кінця поточної сесії (це початок вересня 2023 року) або припинення воєнного стану і відповідно зміну спецрежиму роботи Ради під час війни. Тобто скоріш за все на півроку", - зазначив Железняк.
Лерос вже прокоментував своє відсторонення.
"Сьогодні Верховна Рада відсторонила мене до кінця року від засідань Верховної Ради, через те, що я посмів відвертого агента Кремля Андрія Єрмака назвати "ФСБешною гнидою" в його присутності, та присутності "найвеличнішого імператора", – написав він.
Нардеп додав, що за цей рік Єрмак "став олігархом, у тому числі бізнес партнером Столара і Медведчука".
"А хто у нас Єрмак? Бог? Священний правитель? Верховний жрець? Що це за клоунада? Якщо Єрмак образився, то він може собі спокійно піти до суду. Вони працюють. Але позбавляти депутата можливості працювати – не можна", – написав нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.