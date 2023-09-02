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Новой главой Минкульта может стать Юлия Федив: что о ней известно
На следующей неделе Верховная рада может назначить Юлию Федив новым министром культуры и информационной политики вместо Александра Ткаченко.
Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета ВРУ по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.
"Новым министерством культуры и информационной политики Украины будет – Юлия Федив (экс-глава УКФ)", - отметил Железняк.
По его словам, голосование по ее назначению планируется на следующей неделе.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Железняк отметил, что если Федив получит должность, то в Правительстве будет работать наибольшее количество женщин в истории Украины: 28% или 6 из 21 членов КМУ.
Заметим, сейчас должность министра культуры временно занимает Ростислав Карандеев.
27 июля Верховная Рада Украины проголосовала за отставку министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.
36-летняя Юлия Федив — культурная и медиаменеджерша, общественный деятель, директор ОО "Общественное телевидение", победительница премии ООН "Женщины в сфере культурного менеджмента" 2021-го, бывшая госслужащая, первый исполнительный директор государственного "Украинского культурного фонда" (2018-20 гг.) и руководительница Национального бюро программы ЕС в сфере культуры и креативных индустрий "Креативная Европа" в Украине.