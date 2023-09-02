Новою очільницею Мінкульту може стати Юлія Федів: що про неї відомо

Наступного тижня Верховна рада може призначити Юлію Федів новим міністром культури та інформаційної політики замість Олександра Ткаченка.

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Про це повідомив перший заступник голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"Новою міністеркою культури та інформаційної політики України буде - Юлія Федів (екс-голова УКФ)", - зазначив Железняк.

За його словами, голосування за її призначення планується на наступному тижні.

Железняк зауважив, що якщо Федів отримає посаду, то в Уряді працюватиме найбільша кількість жінок в історії України : 28% або 6 з 21 членів КМУ.

Зауважимо, зараз посаду в.о. міністра культури тимчасово обіймає Ростислав Карандєєв.

27 липня Верховна Рада України проголосувала за відставку міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка.

36-річна Юлія Федів — культурна та медіаменеджерка, громадська діячка, директорка ГО "Громадське телебачення", переможниця премії ООН "Жінки у сфері культурного менеджменту" 2021-го, колишня держслужбовиця, перша виконавча директорка державного "Українського культурного фонду"(2018-2021 рр.) та керівниця Національного бюро програми ЄС у сфері культури та креативних індустрій "Креативна Європа" в Україні.