Кабмін призначив в.о. голови Мінкульту замість Ткаченка

28 липня уряд ухвалив рішення, згідно з яким тимчасово виконувати обов'язки міністра культури та інформаційної політики буде Ростислав Карандєєв.

Про це повідомив представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук.

"Тимчасово покладено виконання обов’язків Міністра культури та інформаційної політики України на Карандєєва Ростислава Володимировича", - написав Мельничук.

Ростислав Карандєєв: що про нього відомо

Карандєєв прийшов до влади ще 2001 року і був обраний депутатом Київської міської ради. Він обіймав різні посади на рівні місцевої влади.

У 2007 році Карандєєв обійняв посаду директора департаменту фізичної культури, а через рік став заступником голови відомства.

У 2014 році обіймав пост радника міністра культури України, у 2015 році був призначений на посаду заступника голови міністра культури України, а у 2020 році став його першим заступником.

Відставка Ткаченка

27 липня Верховна Рада України проголосувала за відставку міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка.

21 липня Ткаченко самостійно подав заяву про відставку, хоча ще напередодні говорив, що не збирається робити цього.

20 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що просить Кабінет міністрів ініціювати звільнення міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.