Зеленський ініціював звільнення Ткаченка після скандалу з замовленням фільмів під час війни

Президент Володимир Зеленський просить Кабінет міністрів розглянути питання про ініціювання звільнення міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні.

Він зазначив, що у четвер провів розмову з премʼєр-міністром Денисом Шмигалем щодо "питання, яке варто розглядати, зокрема, через призму справедливості", а саме щодо бюджетних видатків.

"У час такої війни максимум державної уваги, а отже, і державних ресурсів має йти на оборону. Очевидна річ. А кожен проект, який може бути реалізований коштом позабюджетних ресурсів, має бути реалізований коштом саме позабюджетних ресурсів", - вказав Зеленський.

Глава держави вказав, що фінансування музеїв, культурних центрів, символів, серіалів тощо є важливим, "але зараз інші пріоритети". Більш того, за його словами, це має стосуватися "різних сфер", і не тільки галузі культури.

"Знаходьте позабюджетні кошти. Не державні. Отже, я запропонував голові уряду два кроки. Перший – знайти позабюджетні кошти на проекти, які зараз справді потрібні. У світі є люди, які можуть допомогти. А друге: попросив премʼєр-міністра розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики України", - повідомив президент.

Окремо він звернувся до всіх представників місцевої влади в Україні, наголосивши на недоречності бюджетних витрат, які не є нагальними під час війни і можуть "почкати".

"Люди мають відчувати, що ресурси бюджетів використовуються справедливо й правильно. Кожен розуміє, про що йдеться. Бруківка, прикрашання міст, фонтани – почекають. Спочатку перемога", - підкреслив Зеленський.