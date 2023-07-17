Замість закупити дрони, слуги народу купили сценарій серіалу "Санаторій незабудка" за 10 млн грн - журналіст

Державний телеканал FREEDOM заплатив 10 мільйонів гривень за сценарій для новорічного серіалу "Санаторій незабудка". Це відбувається в той самий час, коли в Офісі Президента звинувачують місцеву владу у витрачанні коштів на другорядні потреби під час війни - пише журналіст-розслідувач Богдан Буткевич.

"Медіа стрічка шпетить заявою Арахамії "погані місцеві влади, які не на те кошти витрачають". Дрони, панімаєш, не купують, поки росіяни вже цілі ТРЦ під заводи виробництва БПЛА перетворили. Власне, це явно нова медіа-кампанія ОП, яким треба будь-який привід, щоб "поганих мерів" вшкварити. І тут мене трошечки поплавило. Отже, телеканал "фрідом" купує майже на 10 мільйонів новорічний серіал "Санаторій незабудка". Це не жарт - це реальний скрін реальної закупівлі з "Прозорро", - пише Буткевич.

В свою чергу, журналіст відзначає, що місцеві влади не можуть почати фінансувати армію, адже на наступний день силові структури прийдуть з "маскі-шоу", звинуватять у нецільовому використанні коштів місцевих бюджетів і через ручні суди знімуть з посад.

"До речі, знаю купу прикладів по країні, коли місцеві влади допомагають своїм частинам - але роблять це непублічно. Саме тому, що розуміють, що нормально це зробити не вийде, бо на наступний день це використає ОП для своїх політичниїх розборок. Зате фінансувати на мільярди гривень телепомийки - це ок, це цільові витрати", - пише журналіст-розслідувач Богдан Буткевич.