Зеленский инициировал увольнение Ткаченко после скандала с заказом фильмов во время войны

Президент Владимир Зеленский просит Кабинет министров рассмотреть вопрос о внесении представлении на увольнение министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко. Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении.

Он отметил, что в четверг провел разговор с премьер-министром Денисом Шмыгалем по поводу "вопроса, который следует рассматривать, в частности, через призму справедливости", а именно относительно бюджетных расходов.

"Во время такой войны максимум государственного внимания, а следовательно и государственных ресурсов, должно идти на оборону. Очевидное дело. А каждый проект, который может быть реализован за счет внебюджетных ресурсов, должен быть реализован именно за счет внебюджетных ресурсов", - указал Зеленский.

Глава государства указал, что финансирование музеев, культурных центров, символов, сериалов и тому подобного важно, "однако сейчас другие приоритеты". Более того, по его словам, это должно касаться "различных сфер", и не только сферы культуры.

"Находите внебюджетные средства. Не государственные. Итак, я предложил главе правительства два шага. Первый – найти внебюджетные средства на проекты, которые сейчас действительно нужны. В мире есть люди, которые могут помочь. А второе: попросил премьер-министра рассмотреть замену министра культуры и информационной политики Украины", - сообщил президент.

Отдельно он обратился ко всем представителям местных властей в Украине, подчеркнув неуместность бюджетных расходов, которые не являются неотложными во время войны и могут "подождать".

"Люди должны чувствовать, что ресурсы бюджетов используются справедливо и правильно. Каждый понимает, о чем идет речь. Брусчатка, украшение городов, фонтаны подождут. Сначала - победа", - заявил Зеленский.

Отметим, что в последние дни возмущение многих пользователей сети вызвало, в частности, заключение Минкультом в лице "Мультимедийной платформы иновещания Украины" договора на разработку сценария и частичное производство сериала под рабочим названием "ПГТ Ингулец" за 33,6 миллиона гривен. 12 июля та же структура договорилась о разработке сериала под рабочим названием "Санаторий "Незабудка" за 10 миллионов гривен.

20 июля Ткаченко заявил, что защита и продвижение украинской кинокультуры невозможны без выделения государственных средств и лишь за средства доноров, и сообщил, что в общей сложности на финансирование кино Украина собирается потратить около 400 миллионов гривен.

Отметим также, что перед этим возмущение многих интернет-пользователей вызвало и выделение Верховной Радой Минкульту 574 миллиона гривен из государственного бюджета на завершение строительства Национального музея Голодомора за счет уменьшения ассигнований Министерству финансов на "общегосударственные расходы и кредитование".

Напомним, что в июне Шмыгаль заявлял в ответ на петицию об увольнении Ткаченко, что не видит оснований для этого. При этом отметим, что до полномасштабной войны с Россией, в ноябре 2021 года, Ткаченко сам писал заявление на увольнение из-за выведения из сферы ответственности Минкульта Государственного агентства кино. Однако пропрезидентская фракция "Слуга народа" в Раде отказалась поддерживать увольнение Ткаченко, который и сам до назначения министром в июне 2020 года являлся ее членом.