Минкульт хочет собрать экспертную группу касательно работы Telegram в Украине

Министерство культуры и информполитики Украины планирует собрать экспертную группу по вопросу работы мессенджера Telegram в Украине. Об этом заявил глава ведомства Александр Ткаченко в интервью NV.

Он предложил начать дискуссию о том, каким образом будут складываться отношения общества с Telegram, прежде всего, касательно анонимных каналов в мессенджере.

По словам Ткаченко, экспертная группа будет состоять из разных специалистов. Также к дискуссии будут привлечены представители Telegram-каналов.

Министр отметил, что его беспокоит отсутствие коммуникации с представителями мессенджера.

"Есть коммуникация с социальными сетями: с Facebook, например, или с YouTube. Что меня беспокоит, например, когда мы говорим о таком мессенджере, как Telegram? Что такая коммуникация вообще отсутствует", – высказался чиновник.

Напомним, ранее Александр Ткаченко заговорил о регулировании работы Telegram в Украине. Тогда министр сказал, что пора экспертно оценить, каким образом должно происходить взаимодействие государства с мессенджером, ведь обратная связь в нем отсутствует.