Администраторов Telegram-каналов ждут "последствия" за распространение информации о движении российских ракет, - ВС ВСУ

В Украине правоохранители могут заняться администраторами Telegram-каналов, которые распространяют информацию о движении российских ракет и БПЛА. В настоящее время компетентные органы готовятся принять "серьезные решения".

Об этом 22 марта в эфире телемарафона сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Хотел бы отметить, что в ближайшее время, возможно, будут приняты серьезные решения, возможны и уголовные дела, если будет основание для этого. Потому что некоторые Telegram-каналы в режиме реального времени представляют информацию о движении БПЛА и ракет, есть скриншоты из системы "Вираж планшет", как они их получают, это еще отдельный разговор, на таких скриншотах указывается время и место нахождения (вражеских) дронов или их исчезновение с радаров", - отметил Игнат.

Он предупредил администраторов таких Telegram-каналов, что своими действиями они совершают преступление против Украины и информируют врага.

Представителей власти, как уточнил Игнат, которые в своих каналах также сообщают о пусках и "прилетах", это не касается.

Напомним, что также запрещено снимать и распространять публикации с мест попаданий, ведь такие материалы могут пригодиться оккупантам при корректировке дальнейших обстрелов. СБУ регулярно задерживает вражеских информаторов, в частности, обнародующих в соцсетях информацию об объектах критической инфраструктуры.

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