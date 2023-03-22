Адміністраторів Telegram-каналів чекають "наслідки" за поширення інформації про рух російських ракет, - ВС ЗСУ

В Україні правоохоронці можуть взятися за адміністраторів Telegram-каналів, які поширюють інформацію про рух російських ракет та БПЛА. Наразі компетентні органи готуються вжити "серйозні рішення".

Про це 22 березня в ефірі телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Хотів би зазначити, що найближчим часом, можливо, будуть ухвалені серйозні рішення, можливі й кримінальні справи, якщо буде підстава для цього. Тому що деякі Telegram-канали в режимі реального часу подають інформацію про рух БПЛА та ракет, є скріншоти із системи "Віраж планшет", як вони їх отримують, це ще окрема розмова, на таких скріншотах вказується час і місце перебування (ворожих) дронів або їх зникнення з радарів", — зауважив Ігнат.

Він попередив адміністраторів таких Telegram-каналів, що своїми діями вони вчиняють злочин проти України, та інформують ворога.

Представників влади, як уточнив Ігнат, які у своїх каналах також повідомляють про пуски та прильоти, це не стосується.

Нагадаємо, що також заборонено знімати та поширювати публікації з місць влучань, адже такі матеріали можуть стати в нагоді окупантам під час корегування подальших обстрілів. СБУ регулярно затримує ворожих інформаторів, які, зокрема, оприлюднюють у соцмережах інформацію про об’єкти критичної інфраструктури.

Джерело фото: ua.depositphotos.com