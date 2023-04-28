"Я говорив би про певне регулювання". Ткаченко відповів, чи вважає за необхідне заборонити Telegram

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко вважає, що настав час експертно оцінити, у який спосіб має відбуватися взаємодія держави із соціальною мережею Telegram, адже там є багато анонімних каналів і немає зворотного зв'язку. Але про заборону мова не йде.

Про це він заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Telegram створив у собі спільноту, яка закрита від суспільства, тоді як усі медіа, що підпадають під закон "Про медіа", відкриті, відомі їх власники, є певна звітність тощо. Тому Telegram - це питання, яке потребує реально експертного обговорення", - зазначив він, відповідаючи на запитання, чи є в міністерства бачення, як поводитися з Telegram з огляду на зростання його популярності.

За його словами, плюс цієї соцмережі у швидкому донесенні інформації, зокрема й для населення, яке перебуває на тимчасово окупованих територіях.

"З іншого боку - анонімні Telegram-канали і величезна кількість російських активностей там. Окрім того, у Telegram немає зворотного зв'язку. Який він не був би у Facebook чи Google, але він є, ми принаймні знаємо, до кого звертатися. До кого звертатися в Telegram, це питання непросте", - наголосив міністр.

На запитання, чи буде запроваджено якийсь державний контроль щодо Telegram або заборону, міністр зазначив, що не говорив про заборону, а радше про певне регулювання.

"Тому що Telegram-канали збирають кошти, і ми не знаємо чи платять вони податки - це перше питання. Друге питання - це знов таки з точки зору прозорості, власності, співпраці з суспільством, і розуміння того, у який спосіб ця взаємодія відбувається", - сказав Ткаченко і додав, що поки так зване регулювання Telegram перебуває на обговоренні на рівні "давайте поговоримо".

За його словами, міністерство культури та інформаційної політики запрошувало Telegram до діалогу, але там на контакт не йдуть.

"Їм це не потрібно, тому що вони перебувають повністю поза зоною регулювання. Їм це не цікаво, вони існують у своїй бульбашці. Користуючись нагодою запрошуємо їх до діалогу", - додав він.

Що стосується чуток про зв'язок Telegram з російськими спецслужбами, міністр заявив, що у влади точної інформації про це немає.

"Переконатися в тому, що там є ФСБ-шні сліди, чи ще чиїсь, досить непросто. Але той факт, що комунікації з телеграмом немає, викликає багато запитань і сумнівів", - підсумував Ткаченко.

Нагадаємо, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко звертався до YouTube з проханням вжити заходів щодо моніторингу та припинення інтернет-діяльності ПВК "Вагнер" на відеохостингу. YouТube протягом декількох годин після звернення Ткаченка видалив відеоролики ПВК "Вагнер" з понад 1 мільйоном переглядів і канали, що їх розповсюджували.

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