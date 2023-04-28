"Я бы говорил об определенном регулировании". Ткаченко ответил, считает ли необходимым запретить Telegram

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко считает, что пора экспертно оценить, каким образом должно происходить взаимодействие государства с социальной сетью Telegram, ведь там много анонимных каналов и нет обратной связи. Но о запрете речь не идет.

Об этом он заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Telegram создал в себе сообщество, которое закрыто от общества, в то время когда все медиа, подпадающие под закон "О медиа", открыты, известны их владельцы, есть определенная отчетность и т.д. Поэтому Telegram – это вопрос, требующий реально экспертного обсуждения", - отметил он, отвечая на вопрос, есть ли у министерства видение, как относиться к Telegram в связи с ростом его популярности.

По его словам, плюс этой соцсети в быстром донесении информации, в том числе и для населения, находящегося на временно оккупированных территориях.

"С другой стороны - анонимные Telegram-каналы и множество российских активностей там. Кроме того, у Telegram нет обратной связи. Какой бы она ни была в Facebook или Google, но она есть – мы, по крайней мере, знаем, к кому обращаться. К кому обращаться в Telegram - этот вопрос непростой", - подчеркнул министр.

На вопрос, будет ли введен какой-либо государственный контроль по Telegram или запрет, министр отметил, что не говорил о запрете, а скорее об определенном регулировании.

"Потому что Telegram-каналы собирают средства, и мы не знаем, платят ли они налоги - это первый вопрос. Второй - это опять-таки с точки зрения прозрачности, собственности, сотрудничества с обществом и понимания того, каким образом это взаимодействие происходит", – сказал Ткаченко и добавил, что пока так называемое регулирование Telegram находится на обсуждении на уровне "давайте поговорим".

По его словам, министерство культуры и информационной политики приглашало Telegram к диалогу, но там на контакт не идут.

"Им это не нужно, потому что они находятся полностью вне зоны регулирования. Им это не интересно, они существуют в своем пузыре. Пользуясь случаем приглашаем их к диалогу", - добавил он.

Что касается слухов о связи Telegram с российскими спецслужбами, министр заявил, что у властей точной информации об этом нет.

"Убедиться в том, что там есть ФСБ-шние следы, или чьи-то еще, довольно непросто. Но тот факт, что коммуникации с телеграммой нет, вызывает много вопросов и сомнений", - подытожил Ткаченко.

Напомним, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обращался к YouTube с просьбой принять меры по мониторингу и прекращению интернет-деятельности ЧВК "Вагнера" на видеохостинге. YouТube в течение нескольких часов после обращения Ткаченко удалил видеоролики ВК "Вагнера" с более чем 1 миллионом просмотров и распространяемыми каналами.

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