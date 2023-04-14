Ткаченко ответил, готово ли государство к силовому сценарию в Киево-Печерской лавре

Государство по вопросу передачи имущества Киево-Печерской лавры действует в законной плоскости, а люди, препятствующие деятельности комиссии Минкульта, находятся на территории Лавры незаконно. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в интервью Liga.net.

По его словам, когда в январе управление Успенским собором и Трапезной церковью в Верхней лавре было передано государству, все произошло более-менее цивилизованно.

"Представители монастыря вошли в совместную комиссию, подписали акт приема-передачи и также подали своих представителей в комиссию по Нижней лавре. Но внезапно на следующий день у них изменился взгляд и начались перформансы митрополита Павла", - высказался министр.

Однако он добавил, что нельзя исключать, что "в какой-то момент они снова прийдут в себя и процесс снова станет цивилизованным и корректным".

По словам Ткаченко, параллельно происходят процессы по другим объектам: есть уголовные дела, в частности, касательно препятствования действиям комиссии и повреждения имущества.

"Я думаю, этот процесс закончится. Цивилизованным образом, что важно подчеркнуть. Никаким образом это не касается вопроса религии, это касается управления государством собственным имуществом", – сказал чиновник.

На вопрос о том, готово ли государство готово к силовому сценарию, министр ответил:

"Судебные исполнители должны зайти и обеспечить исполнение решения суда".

Отдельно Ткаченко отметил, что денежный оборот в Киево-Печерской лавре для УПЦ МП мог составлять по меньшей мере десятки миллионов гривен в год.

"Мы знаем много благотворителей, которые жертвовали монастырю и говорят УПЦ МП: "Мы вам отстроили". Нет, уважаемое панство, вы не отстроили. Отстроили люди, которые жертвовали средства. Еще нужно смотреть, на что пошли пожертвования: на сохранение исторического наследия или на Mercedes", – добавил он.

Напомним, что национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" расторг с 29 марта договор аренды с действующим монастырем в составе УПЦ МП. Церковь обжаловала это решение в суде, а ее представители отказались покидать Лавру.

Несколько дней представители УПЦ МП блокировали работу комиссии, которая должна провести процесс передачи имущества заповедника государству. Однако 12 апреля она все же начала работать и зафиксировала повреждение одного из корпусов.

Полиция в связи с событиями в Лавре начала несколько уголовных производств. В частности, они касаются повреждения вышеупомянутого корпуса и препятствования работе журналистов.