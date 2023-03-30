Кабмин отменил решение о передаче имущества Киево-Печерской лавры УПЦ МП

Кабинет Министров Украины признал недействительным распоряжение о передаче объектов Киево-Печерской лавры представителям УПЦ МП, принятое в 2013 году. Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

Речь идет о решении, которым здания и сооружения Лавры передавали в бесплатное пользование мужскому монастырю УПЦ МП.

"Рядом законных решений управление имуществом Лавры перешло к государству, потому что именно государство является собственником этих объектов", - написал Ткаченко.

Напомним, что национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" расторг с 29 марта договор аренды с действующим монастырем в составе УПЦ МП. Церковь обжаловала это решение в суде, а ее представители отказались покидать Лавру.

В свою очередь Хозяйственный суд Киева отказал УПЦ МП в просьбе запретить выселять ее представителей из Киево-Печерской лавры до рассмотрения иска против нацзаповедника по существу.