Кабмін скасував рішення про передачу майна Києво-Печерської лаври УПЦ МП

Кабінет міністрів України визнав недійсним розпорядження про передачу об'єктів Києво-Печерської лаври представникам УПЦ МП, ухвалене в 2013 році. Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

Ідеться про рішення, яким будівлі і споруди Лаври передавали в безоплатне користування чоловічому монастирю УПЦ МП.

"Рядом законних рішень управління майном Лаври перейшло до держави, бо саме держава є власником цих об’єктів", – написав Ткаченко.

Нагадаємо, що національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав із 29 березня договір оренди з діючим монастирем у складі УПЦ МП. Церква оскаржила це рішення в суді, а її представники відмовилися покидати Лавру.

Своєю чергою Господарський суд Києва відмовив УПЦ МП у проханні заборонити виселяти її представників із Києво-Печерської лаври до розгляду позову проти нацзаповідника по суті.