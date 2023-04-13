Повреждения на территории Лавры. Полиция открыла уголовное производство

Правоохранители начали уголовное производство из-за выявленных повреждений и разрушений одного из корпусов на территории Киево-Печерской лавры. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Нацполции в Киеве.

Отмечается, что заявление в полицию подали представители Министерства культуры, зафиксировавшие аварийное состояние помещения.

Правоохранители выясняют все детали и собирают доказательства противоправных действий.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 298 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное незаконное уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия или их частей).

Санкция статьи предусматривает штраф от 2000 до 5000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такого.

Напомним, что национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" расторг с 29 марта договор аренды с действующим монастырем в составе УПЦ МП. Церковь обжаловала это решение в суде, а ее представители отказались покидать Лавру.

Несколько дней представители УПЦ МП блокировали работу комиссии, которая должна провести процесс передачи имущества заповедника государству. Однако 12 апреля она все же приступила к работе и зафиксировала повреждение одного из корпусов.