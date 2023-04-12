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Комиссия Минкульта "прорвалась" в Лавру (ФОТО)

лавра
Последствия пребывания представителей УПЦ МП. Фото: Минкульт

Комиссия Министерства культуры по приемке-передаче государственного имущества начала работу в Киево-Печерской лавре.

Об этом сообщила пресс-служба Минкульта.

"Комиссия МКИП наконец-то работает, хоть и не беспрепятственно. Фиксируем заявлением о преступлении по ст. 298 УКУ «Незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия", - говорится в сообщении.

Также Минкульт обнародовал несколько фото под названием "последствия бесплатного пользования Лаврой представителями УПЦ МП", фиксирующих многочисленные повреждения помещений.

Фото 2 — Комиссия Минкульта "прорвалась" в Лавру (ФОТО)
Фото 3 — Комиссия Минкульта "прорвалась" в Лавру (ФОТО)
Фото 4 — Комиссия Минкульта "прорвалась" в Лавру (ФОТО)
Фото 5 — Комиссия Минкульта "прорвалась" в Лавру (ФОТО)
Фото 6 — Комиссия Минкульта "прорвалась" в Лавру (ФОТО)
Фото 7 — Комиссия Минкульта "прорвалась" в Лавру (ФОТО)
Фото 8 — Комиссия Минкульта "прорвалась" в Лавру (ФОТО)
Фото 9 — Комиссия Минкульта "прорвалась" в Лавру (ФОТО)

Напомним, 3 апреля министр культуры Александр Ткаченко заявил, что на территории Киево-Печерской лавры есть гражданские, пребывание которых вызывает вопросы.

Шевченковский районный суд Киева избрал митрополиту Вышгородскому и Чернобыльскому Украинской православной церкви и руководителю Киево-Печерской лавры в ее составе Павлу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток с ношением электронного браслета.

Автор:
Михаил Шилин