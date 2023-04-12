- Тип
- Важливо Важливо
- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
-
Комісія Мінкульту "прорвалася" в Лавру (ФОТО)
Комісія Міністерства культури з приймання-передачі державного майна розпочала роботу в Києво-Печерській лаврі.
Про це повідомила пресслужба Мінкульта.
"Комісія МКІП нарешті працює, хоч і не без перешкод. Фіксуємо заявою про злочин за ст. 298 ККУ «Незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини", - йдеться в повідомленні.
Також Мінкульт оприлюднив декілька фото під назвою "наслідки безоплатного користування Лаврою представниками УПЦ МП", які фіксують численні пошкодження приміщень.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, 3 квітня міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що на території Києво-Печерської лаври є цивільні, перебування яких визиває питання.
Шевченківський районний суд Києва обрав митрополиту Вишгородському і Чорнобильському Української православної церкви та керівнику Києво-Печерської лаври в її складі Павлу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 діб з носінням електронного браслету.