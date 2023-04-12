Комісія Мінкульту "прорвалася" в Лавру (ФОТО)

Комісія Міністерства культури з приймання-передачі державного майна розпочала роботу в Києво-Печерській лаврі.

Про це повідомила пресслужба Мінкульта.

"Комісія МКІП нарешті працює, хоч і не без перешкод. Фіксуємо заявою про злочин за ст. 298 ККУ «Незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини", - йдеться в повідомленні.

Також Мінкульт оприлюднив декілька фото під назвою "наслідки безоплатного користування Лаврою представниками УПЦ МП", які фіксують численні пошкодження приміщень.

Нагадаємо, 3 квітня міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що на території Києво-Печерської лаври є цивільні, перебування яких визиває питання.

Шевченківський районний суд Києва обрав митрополиту Вишгородському і Чорнобильському Української православної церкви та керівнику Києво-Печерської лаври в її складі Павлу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 діб з носінням електронного браслету.