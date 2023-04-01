Суд відправив митрополита Павла під домашній арешт на два місяці

Шевченківський районний суд Києва обрав митрополиту Вишгородському і Чорнобильському Української православної церкви та керівнику Києво-Печерської лаври в її складі Павлу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 діб з носінням електронного браслету.

Як повідомляють у самій церкві, суд при цьому відмовив у задоволенні клопотання сторони захисту митрополита про дозвіл на відвідування богослужінь у Києво-Печерській лаврі.

Раніше в суботу Служба безпеки України повідомила Павлу (в миру - Петро Лебідь) про підозру за частиною 1 статті 161 Кримінального кодексу (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань) та частиною 1 статті 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників).

Як заявили в спецслужбі, ініційована нею судово-лінгвістична експертиза підтвердила, що Лебідь у своїх публічних виступах неодноразово ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій і намагався сформувати ворожі настрої до них, а також робив заяви, котрі виправдовували чи заперечували дії країни-агресора. Також у будинку підозрюваного було проведено обшук.

В самій УПЦ уточнили, що підозра стосується висловлювання по відношенню до Православної церкви України, створення якої та не визнає, і Константинопольського патріархату, сказані Павлом у відеозверненні "Просимо справедливості для нашої церкви" від 29 березня.

Стосовно звинувачень за статтею 436-2 намісник лаври заявляє, що "засуджував, засуджує і буде засуджувати всякі спроби проти нашої держави". За його словами, "те, що зробила Росія, Путін — це ні в якому випадку не виправдовується".

Нагадаємо, що національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав з 29 березня договір оренди з діючим монастирем у складі УПЦ, через що його братія має покинути територію комплексу. 23 березня церква оскаржила це рішення в суді, але наразі продовжує перебувати на території комплексу: через її супротив 30-31 березня комісія заповідника з приймання-передачі державного майна не змогла розпочати свою роботу.

Тим часом згадана ПЦУ, яка ще в травні 2022 року утворила у своєму складі власний монастир, що має розташуватися в Києво-Печерській лаврі, призначила його керівника з числа священників, які перейшли до неї з лав УПЦ. Остання, в свою чергу, наклала на нього заборону в служінні. ПЦУ закликає владу передати лавру в користування вже їй, втім поки цього не відбулося.