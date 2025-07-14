На території Запорізької АЕС зафіксували інтенсивну стрілянину, біля енергоблоків знайшли гільзи

Фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), які перебувають на Запорізькій АЕС, зафіксувала інтенсивну стрілянину на території ЗАЕС в ніч на неділю протягом близько однієї години, а вже вранці гільзи зі стрілецької зброї були виявлені поблизу реакторів № 5 та № 6.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у заяві МАГАТЕ.

Зазначається, що велика кількість пострілів була незвичною та лунала приблизно годину з 22:00 за місцевим часом. На ранок експерти знайшли численні гільзи малого калібру, розкидані біля реакторних блоків № 5 та № 6. Розбитих вікон чи інших пошкоджень фахівці не побачили.

"Команда МАГАТЕ на ЗАЕС шукає додаткову інформацію про інцидент", - йдеться у повідомленні.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив "глибоку стурбованість" збільшенням використання дронів поблизу атомних електростанцій з початку 2025 року. За його словами, це явна загроза для ядерної безпеки.

"Ми спостерігаємо явну ескалацію ударів безпілотників під час цієї війни, що також впливає на атомні електростанції України та потенційно наражає їх на ще більшу небезпеку. Як я неодноразово заявляв, будь-який військовий напад на ядерний об'єкт – з безпілотниками чи без них – ставить під загрозу ядерну безпеку та має бути негайно припинений", — підкреслив очільник МАГАТЕ.

РФ готується перезапустити ЗАЕС: МАГАТЕ закриває очі

Очільник російського "Росатому" Олексій Ліхачов 6 червня під час зустрічі з директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі підтвердив початок будівництва плавучої модульної насосної станції потужністю до 18 тисяч кубометрів на годину. Вона, за його словами, мовляв, розв'яже усі проблеми з водопостачанням, якщо енергоблоки вийдуть на проєктну потужність.

"Підготовлено комплексний план, багаторівневий план поетапного введення в експлуатацію атомної електростанції. План зараз узгоджується… в уряді, в Міністерстві енергетики, у співпраці з оператором мережі", - заявив Ліхачов.

Натомість Гроссі заявив, що Росія не надала гарантій щодо утримання від перезапуску Запорізької атомної електростанції, натомість представила деякі плани в цьому напрямку.

Україна офіційно звернулася до МАГАТЕ з вербальною нотою у відповідь на наміри Росії під’єднати окуповану Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми. У документі дії РФ названо грубим порушенням міжнародного права та суверенітету України.

Всі ядерні об’єкти в Україні, включно із ЗАЕС, підпорядковані виключно Державній інспекції ядерного регулювання України, яка не надавала жодних дозволів чи ліцензій на такі зміни.