МАГАТЕ буде гарантом безпеки під час добудови енергоблоків на Хмельницькій АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) виступить гарантом ядерної безпеки під час завершення будівництва нових енергоблоків на Хмельницькій атомній електростанції.

Як пише Delo.ua, про це повідомили на сайті Офісу президента.

Зазначається, що відповідна домовленість була досягнута під час зустрічі президента Володимира Зеленського з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі на полях Конференції з питань відновлення України, яка проходила в Римі.

У рамках зустрічі міністр енергетики України Герман Галущенко та Рафаель Гроссі підписали меморандум про взаєморозуміння між МАГАТЕ та урядом України щодо співпраці в галузі підтримки енергетичного відновлення.

Згідно з документом, МАГАТЕ здійснюватиме моніторинг і гарантуватиме дотримання міжнародних стандартів ядерної безпеки під час добудови додаткових енергоблоків на Хмельницькій АЕС.

Добудова Хмельницької АЕС

Хмельницька АЕС розташована на заході України на кордоні трьох областей: Хмельницької, Рівненської та Тернопільської. Її почали будувати 1981 року, і зараз вона має два реактори. Перший було запущено 1987 року, другий — 2004-го. Обидва енергоблоки мають реактори типу ВВЕР-1000, сумарна потужність — 2000 МВт.

За проєктом станція мала бути чотириблочною, але третій і четвертий енергоблоки побудували лише частково. Енергоатом хоче завершити будівництво двох енергоблоків ВВЕР-1000 і побудувати два потужніші енергоблоки за американською технологією AP1000, які зможуть видавати до 1200 МВт. Якщо ці плани буде реалізовано, загальна потужність Хмельницької АЕС перевищить 6000 МВт, вона стане найбільшою в Європі.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що добудова третього енергоблоку Хмельницької атомної електростанції (ХАЕС) займе 2,5-3 роки. За словами голови "Енергоатому" Петра Котіна, третій блок будуватимуть не з нуля, оскільки обладнання для будівельної частини вже готове на 80%. Наразі ступінь готовності третього енергоблока ХАЕС становить близько 85%.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала виділення сотень мільйонів доларів на придбання в Болгарії двох реакторів російського виробництва для Хмельницької АЕС. Болгарія придбала ці установки для будівництва двох енергоблоків для АЕС "Белене" понад шість років тому, але згодом відмовилася від будівництва атомної електростанції.

Низка депутатів критикують цю покупку і навіть за їхнім позовом НАБУ відкрило справу проти НАЕК "Енергоатому" по розтраті 430 млн грн з бюджету на будівництво нових атомних блоків Хмельницької атомної електростанції.