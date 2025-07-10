Добудова Хмельницької АЕС: Україна та Болгарія обговорять закупівлю російських реакторів

10 липня може відбутися зустріч української та болгарської делегацій з метою обговорення закупівлі НАЕК "Енергоатом" двох російських реакторів для добудови енергоблоків №3 і №4 Хмельницької атомної електростанції.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, передає "Інтерфакс-Україна".

"Що стосується розвитку цього проєкту, то наразі ми ведемо переговори з Болгарією щодо внутрішньої політичної ситуації. Подивимося, побачимо. Вірогідно, в нас буде зустріч 10 липня", - розповів Галущенко.

Міністр наголосив, що добудова ХАЕС є комерційно привабливим проєктом, тому він не бачить проблем з його фінансуванням.

"Всі ці проєкти, пов'язані з атомною енергетикою – це чисто комерційні проєкти. Якщо у вас є комерційні проєкти, ви можете побачити, скільки грошей вам потрібно і як швидко ви зможете повернути ці гроші. Тому я не бачу жодних проблем з фінансуванням", - підкреслив Галущенко.

Болгарія передумала продавати Україні реактори

15 квітня стало відомо, що уряд Болгарії відмовився від планів продажу Україні двох російських реакторів. Як заявив віцепрем’єр і лідер Соціалістичної партії Атанас Зафіров, Болгарії необхідно розвивати власну атомну енергетику, особливо враховуючи зростання цін на електроенергію у світі.

Народний депутат Андрій Жупанин повідомляв, що Болгарія планувала підняти ціну за обладнання до $700 млн, хоча раніше була домовленість про $600 млн. Україна натомість наполягала на ціні, про яку домовлялися раніше, і готова була на цих умовах підписати угоду.

Наприкінці червня Галущенко розповідав, що процес перемовин з Болгарією щодо закупівлі реакторів для Хмельницької АЕС триває, проєкт ще не скасований.

Що відомо про угоду

Зауважимо, Болгарія придбала російські установки для будівництва двох реакторів для АЕС "Белене" більше шести років тому, але згодом відмовилася від будівництва атомної електростанції. Болгарія планувала продати це обладнання Україні. Переговори про це тривають вже майже два роки.

Реактори, обладнані устаткуванням російського виробництва, мають бути встановлені на третьому і четвертому енергоблоках ХАЕС, будівництво яких триває вже довгий час, але кілька разів припинялося і досі не завершено.

11 лютого Верховна Рада підтримала виділення сотень мільйонів доларів на придбання в Болгарії двох реакторів російського виробництва для Хмельницької АЕС. 13 березня він повернутий з підписом президента.