"Енергоатом" попередив про ризики зупинки ремонтів на енергоблоках АЕС: у чому причина

АТ "НАЕК "Енергоатом" заявляє про ризики зупинки ремонтів на енергоблоках атомних електростанцій через дії Державної виконавчої служби, яка стягнула з підприємства 126 млн грн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Енергоатома".

Там офіційно заявили про вкрай небезпечне для енергетичної безпеки країни рішення про виключення товариства з переліку підприємств, вчинення виконавчих дій щодо яких було зупинене на період дії воєнного стану.

Це стало підставою для примусового стягнення Державною виконавчою службою 126 млн грн з рахунку "Енергоатома".

"Ці кошти, замість фінансування ремонтної кампанії енергоблоків, вже вилучені з рахунків товариства" - наголосили в "Енергоатомі", уточнюючи, що списання стосується виключно заборгованості ЗАЕС, яка знаходиться під окупацією РФ і відповідно під обставинами форс-мажору.

Наслідки для "Енергоатому"

В "Енергоатомі" підкреслюють, що подальші кроки Державної виконавчої служби зі списання коштів з рахунку товариства можуть призвести до критичного фінансового стану підприємства.

У компанії повідомляють, що такі рішення ставлять під реальну загрозу:

своєчасне завершення планових ремонтів на атомних електростанціях до опалювального сезону;

стабільну роботу енергоблоків, що забезпечують до 60% електроенергії країни;

виконання контрактів із міжнародними партнерами;

соціальні виплати понад 30 тисячам працівників підприємства.

В "Енергоатомі" нагадали, що компанія постачає найнижчу за ціною електроенергію населенню.

"У нинішніх умовах війни таке рішення виглядає щонайменше безвідповідальним", - йдеться у повідомленні.

Чого вимагають

В "Енергоатомі" закликали негайно:

переглянути та скасувати відповідний наказ Мінстратегпрому; 🟡

повернути "Енергоатому" статус підприємства критичної інфраструктури зі збереженням мораторію на примусове виконання рішень, що стосуються операційної діяльності;

забезпечити захист державної енергетичної компанії від фінансового тиску, що може дестабілізувати енергосистему країни напередодні опалювального сезону.

"Енергоатом залишається відкритим до діалогу, проте не може мовчки спостерігати за кроками, що несуть загрозу не лише компанії, а й мільйонам українців, які залежать від стабільної роботи атомної генерації", - підсумували в компанії.

Планові ремонти атомних станцій

"Енергоатом" планує відремонтувати всі дев’ять блоків атомних електростанцій на підконтрольній Україні території до кінця серпня.

Зауважимо, безпечна та ефективна експлуатація ядерних реакторів вітчизняних АЕС потребує щорічного проведення планово-попереджувальних ремонтів, які включать перевантаження ядерного палива та обовʼязкові регламентні роботи.

Через дефіцит генерації внаслідок російської агресії, Україна більше не може собі дозволити планові ремонти атомних станцій під час опалювального сезону.

Тому енергоблоки українських АЕС взимку працюють на максимумі.