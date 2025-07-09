"Энергоатом" предупредил о рисках остановки ремонтов на энергоблоках АЭС: в чем причина

АО "НАЭК "Энергоатом" заявляет о рисках остановки ремонтов на энергоблоках атомных электростанций из-за действий Государственной исполнительной службы, взыскавшей с предприятия 126 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

Там официально заявили о крайне опасном для энергетической безопасности страны решении об исключении общества из перечня предприятий, совершение исполнительных действий в отношении которых было остановлено на период действия военного положения.

Это стало основанием для принудительного взыскания Государственной исполнительной службой 126 млн. грн со счета "Энергоатома".

"Эти средства, вместо финансирования ремонтной кампании энергоблоков, уже изъяты со счетов общества", — отметили в "Энергоатоме", уточняя, что списание касается исключительно задолженности ЗАЭС, находящейся под оккупацией РФ и соответственно под обстоятельствами форс-мажора.

Последствия для "Энергоатома"

В "Энергоатоме" подчеркивают, что дальнейшие шаги Государственной исполнительной службы по списанию средств со счета общества могут привести к критическому финансовому состоянию предприятия.

В компании сообщают, что такие решения ставят под реальную угрозу:

своевременное завершение плановых ремонтов на атомных электростанциях к отопительному сезону;

стабильную работу энергоблоков, обеспечивающих до 60% электроэнергии страны;

выполнение контрактов с международными партнерами;

социальные выплаты свыше 30 тысяч работников предприятия.

В "Энергоатоме" напомнили, что компания поставляет самую низкую по цене электроэнергию населению.

"В нынешних условиях войны такое решение выглядит как минимум безответственным", — говорится в сообщении.

Чего требуют

В "Энергоатоме" призвали немедленно:

пересмотреть и упразднить соответствующий приказ Минстратегпрома; 🟡

вернуть "Энергоатому" статус предприятия критической инфраструктуры с сохранением моратория на принудительное исполнение решений, касающихся операционной деятельности;

обеспечить защиту государственной энергетической компании от финансового давления, что может дестабилизировать энергосистему страны в преддверии отопительного сезона.

"Энергоатом остается открытым к диалогу, однако не может молча наблюдать за шагами, представляющими угрозу не только компании, но и миллионам украинцев, которые зависят от стабильной работы атомной генерации", — подытожили в компании.

Плановые ремонты атомных станций

"Энергоатом" планирует отремонтировать все девять блоков атомных электростанций на подконтрольной Украине территории до конца августа.

Заметим, безопасная и эффективная эксплуатация ядерных реакторов отечественных АЭС нуждается в ежегодном проведении планово-предупредительных ремонтов, включающих перегрузку ядерного топлива и обязательные регламентные работы.

Из-за дефицита генерации вследствие российской агрессии, Украина больше не может себе позволить плановые ремонты атомных станций во время отопительного сезона.

Поэтому энергоблоки украинских АЭС зимой. работают на максимуме.