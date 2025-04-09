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Два энергоблока АЭС вывели в ремонт — Энергоатом
НАЭК "Энергоатом" планирует отремонтировать все девять блоков атомных электростанций на подконтрольной Украине территории до конца августа.
Об этом сообщил президент "Энергоатома" Петр Котин, пишет "Интерфакс-Украина".
По его словам, уже два энергоблока выведены в плановые ремонты.
До конца августа компания планирует завершить работы на всех девяти энергоблоках АЭС, которые находятся под контролем Украины: Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской.
В настоящее время мощность трех АЭС составляет 7,8 ГВт.
В декабре Государственная инспекция ядерного регулирования Украины продлила срок эксплуатации первого энергоблока Южноукраинской АЭС на десять лет до 2 декабря 2033 года. После завершения тех 10 лет эксплуатации 1-й энергоблок ПАЭС станет первым в Украине блоком мощностью 1000 МВт, который работает 50 лет.
Плановые ремонты атомных станций
Заметим, безопасная и эффективная эксплуатация ядерных реакторов отечественных АЭС нуждается в ежегодном проведении планово-предупредительных ремонтов, включающих перегрузку ядерного топлива и обязательные регламентные работы.
Из-за дефицита генерации вследствие российской агрессии, Украина больше не может себе позволить плановые ремонты атомных станций во время отопительного сезона.
Поэтому энергоблоки украинских АЭС зимой. работают на максимуме.