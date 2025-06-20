Купівля російських реакторів у Болгарії для Хмельницької АЕС: в Міненерго заявили, що "проєкт не скасований"

Процес перемовин з Болгарією щодо закупівлі атомних реакторів блоків для Хмельницької атомної електростанції триває, проєкт ще не скасований.

Як пише Delo.ua, про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко на "Годині запитань до уряду" у Верховній Раді.

"Насправді питання не закрите, тобто у нас немає офіційної відмови Болгарії продовжувати перемовини", - зауважив Галущенко.

За його словами, процес перемовин загальмувався через політичні питання

Але, як запевнив Галущенко, Міненерго має певний план щодо поштовху цього проєкту.

"Я впевнений, що ми підпишемо відповідний документ. Ми його готуємо… Проєкт ще не скасовано", - наголосив міністр.

Водночас він назвав "найгіршим сценарієм" відмову Болгарії від угоди з Україною.

"У разі найгіршого сценарію – якщо продаж реакторів не відбудеться – це буде катастрофою для нас не добудувати ХАЕС. Тому дійсно сьогодні ви бачите, що у світі відбувається ренесанс в атомній енергетиці… Це незворотній процес, бо весь світ розуміє, що без атома не буде ніякого "зеленого" переходу", - підкреслив Галущенко.

Він припустив, що Україна зможе придбати обладнання для добудови ХАЕС в інших країнах, але це суттєво затягне час реалізації проєкту.

Болгарія передумала продавати Україні реактори

15 квітня стало відомо, що уряд Болгарії відмовився від планів продажу Україні двох російських реакторів. Як заявив віцепрем’єр і лідер Соціалістичної партії Атанас Зафіров, Болгарії необхідно розвивати власну атомну енергетику, особливо враховуючи зростання цін на електроенергію у світі.

Напередодні народний депутат Андрій Жупанин повідомляв, що Болгарія планувала підняти ціну за обладнання до $700 млн, хоча раніше була домовленість про $600 млн. Україна натомість наполягала на ціні, про яку домовлялися раніше, і готова була на цих умовах підписати угоду.

Що відомо про угоду

Зауважимо, Болгарія придбала російські установки для будівництва двох реакторів для АЕС "Белене" більше шести років тому, але згодом відмовилася від будівництва атомної електростанції.Болгарія планувала продати це обладнання Україні. Переговори про це тривають вже майже два роки.

Реактори, обладнані устаткуванням російського виробництва, мають бути встановлені на третьому і четвертому енергоблоках ХАЕС, будівництво яких триває вже довгий час, але кілька разів припинялося і досі не завершено.

11 лютого Верховна Рада підтримала виділення сотень мільйонів доларів на придбання в Болгарії двох реакторів російського виробництва для Хмельницької АЕС. 13 березня він повернутий з підписом президента.