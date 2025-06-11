З’явилися нові докази, що Росія готується до перезапуску Запорізької АЕС: МАГАТЕ закриває очі

Greenpeace виявила докази, що на заході окупованого села Азовське Запорізької області Росія встановила 11 нових електроопор. Очільник "Росатому" також визнав активне будівництво водонасосної станції з метою незаконного перезапуску Запорізької атомної електростанції.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву Greenpeace Україна після оцінки нових супутникових знімків Planet.

У відомстві наголосили, що не мають сумнівів у прагненні Росії незаконно перезапустити ЗАЕС, від’єднати її від енергосистеми України, натомість синхронізувавши з російською.

Нові супутникові докази

Зазначається, що недалеко від окупованого села Азовське Запорізької області, окупанти встановили 11 нових електроопор на загальну відстань 3,6 км. Разом з тим, з 22 травня по 3 червня було встановлено ще 10 опор на відстані 3,3 км на південь від тимчасово окупованого Ключового Донецької області.

Фото: Planet 3 червня 2025

Фото: Planet 6 червня 2025

МАГАТЕ закриває очі

Разом з тим, очільник російського "Росатому" Олексій Ліхачов 6 червня під час зустрічі з директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Гроссі підтвердив початок будівництва плавучої модульної насосної станції потужністю до 18 тисяч кубометрів на годину. Вона, за його словами, мовляв, розв'яже усі проблеми з водопостачанням, якщо енергоблоки вийдуть на проєктну потужність.

"Підготовлено комплексний план, багаторівневий план поетапного введення в експлуатацію атомної електростанції. План зараз узгоджується… в уряді, в Міністерстві енергетики, у співпраці з оператором мережі", - заявив під час тої є зустрічі Ліхачов.

Натомість Гроссі заявив, що Росія не надала гарантій щодо утримання від перезапуску Запорізької атомної електростанції, натомість представила деякі плани в цьому напрямку.

"Перезапуск такої великої атомної електростанції як ЗАЕС – це не питання одного дня чи одного місяця. Щоб здійснити цей злочин, росіянам потрібно проводити поступову підготовку – і нові лінії електропередач на окупованих українських територіях та нова водонасосна станція є тому підтвердженням", - підкреслив старший ядерний кампейнер Greenpeace Україна Шон Берні, коментуючи інформацію про потенційний перезапуск ЗАЕС.

Greenpeace України сигналізує МАГАТЕ та Рафаелю Гроссі, що ці приготування вже відбуваються, але МАГАТЕ чомусь не бачить цих сигналів.

"Ми наголошуємо, що ЗАЕС є виключно українською власністю, і її перезапуск росіянами є злочином проти міжнародного права з потенційно катастрофічними наслідками для людей та природи", - йдеться в заяві Greenpeace.

Намір Росії перезапустити ЗАЕС

Запорізька АЕС, що є найбільшою атомною електростанцією в Європі, залишається окупованою російськими військами з весни 2022 року.

27 травня міжнародна природоохоронна організація Greenpeace повідомила, що окупаційна влада Росії розпочала будівництво нової високовольтної лінії електропередачі на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Донецької областей.

Ця лінія, що проходить вздовж північного узбережжя Азовського моря, має напряму з’єднати Запорізьку АЕС з енергосистемою Росії. Станом на 23 травня 2025 року вже зведено 90 км лінії з встановленими опорами, роботи тривають.

Україна офіційно звернулася до МАГАТЕ з вербальною нотою у відповідь на наміри Росії під’єднати окуповану Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми. У документі дії РФ названо грубим порушенням міжнародного права та суверенітету України.

Всі ядерні об’єкти в Україні, включно із ЗАЕС, підпорядковані виключно Державній інспекції ядерного регулювання України, яка не надавала жодних дозволів чи ліцензій на такі зміни.