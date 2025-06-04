Відновити роботу Запорізької АЕС зараз неможливо - МАГАТЕ

Росія хотіла б запустити окуповану Запорізьку атомну електростанцію, але найближчим часом це неможливо через дефіцит охолоджувальної води та нестабільне енергоживлення.

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Як пише Delo.ua, про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі в інтерв’ю агентству Reuters.

Він зауважив, що для відновлення роботи станції знадобиться перекачування води з Дніпра, стабільне електропостачання, а також ретельна перевірка обладнання, яке не працювало понад три роки.

За словами Гроссі, російські фахівці технічно здатні забезпечити перезапуск атомної електростанції, але питання їхньої сертифікації має політичний характер.

"Ми не перебуваємо на етапі, коли перезапуск станції є неминучим. Навпаки, для цього знадобиться ще чимало часу. Хоча Росія хоче запустити АЕС, це найближчим часом неможливо", - наголосив Гроссі.

Крім того, він додав, що МАГАТЕ має труднощі з безпечним доступом до станції через територію, контрольовану Росією.

МАГАТЕ заперечує активну підготовку ЗАЕС до запуску

МАГАТЕ не бачить ознак масштабних підготовчих робіт з боку РФ до запуску Запорізької АЕС, про що повідомлялося у нещодавньому звіті Greenpeace.

"Ми спостерігаємо за супутниковими зображеннями цього регіону і ми не погоджуємося з тим, що було викладено в цьому звіті, а саме, що там йдуть масивні підготовчі роботи і будівництво, що вони дуже серйозно там підійшли, будують лінію. Там щось відбувається, але ми не погоджуємося з тим, що вийшло у звіті", – сказав Гроссі.

"Ще раз хочу нагадати: з точки зору МАГАТЕ найперше і найголовніше – це умови безпеки, які мають бути виконано у разі будь-якую перезапуску енергоблоків станції, наразі такі умови не виконано", – наголосив гендиректор МАГАТЕ.

При цьому Гроссі додав, що в цілому можливість часткового або повного запуску ЗАЕС має дуже серйозно обговорюватися з технічної точки зору.

Зауважимо, МАГАТЕ занепокоєне планами Росії під’єднати Запорізьку атомну електростанцію до власної енергосистеми. Тому 3 червня Гроссі прибув до Києва. Він також планує поїхати до Росії.

Намір Росії перезапустити ЗАЕС

Запорізька АЕС, що є найбільшою атомною електростанцією в Європі, залишається окупованою російськими військами з весни 2022 року.

27 травня міжнародна природоохоронна організація Greenpeace повідомила, що окупаційна влада Росії розпочала будівництво нової високовольтної лінії електропередачі на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Донецької областей.

Ця лінія, що проходить вздовж північного узбережжя Азовського моря, має напряму з’єднати Запорізьку АЕС з енергосистемою Росії. Станом на 23 травня 2025 року вже зведено 90 км лінії з встановленими опорами, роботи тривають.

Україна офіційно звернулася до МАГАТЕ з вербальною нотою у відповідь на наміри Росії під’єднати окуповану Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми. У документі дії РФ названо грубим порушенням міжнародного права та суверенітету України.

Всі ядерні об’єкти в Україні, включно із ЗАЕС, підпорядковані виключно Державній інспекції ядерного регулювання України, яка не надавала жодних дозволів чи ліцензій на такі зміни.