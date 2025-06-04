Возобновить работу Запорожской АЭС сейчас невозможно — МАГАТЭ

Россия хотела бы запустить оккупированную Запорожскую атомную электростанцию, но в ближайшее время это невозможно из-за дефицита охлаждающей воды и нестабильного энергопитания.

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Как пишет Delo.ua, об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью агентству Reuters.

Он отметил, что для возобновления работы станции понадобится перекачка воды из Днепра, стабильное электроснабжение, а также тщательная проверка оборудования, не работавшего более трех лет.

По словам Гросси, российские специалисты технически способны обеспечить перезапуск атомной электростанции, но вопрос их сертификации носит политический характер.

"Мы не находимся на этапе, когда перезапуск станции неизбежен. Напротив, для этого понадобится еще немало времени. Хотя Россия хочет запустить АЭС, это в ближайшее время невозможно", — подчеркнул Гросси.

Кроме того, он добавил, что МАГАТЭ испытывает трудности с безопасным доступом к станции через территорию, контролируемую Россией.

МАГАТЭ отрицает активную подготовку ЗАЭС к запуску

МАГАТЭ не видит признаков масштабных подготовительных работ со стороны РФ до запуска Запорожской АЭС, о чем сообщалось в недавнем отчете Greenpeace.

"Мы наблюдаем за спутниковыми изображениями этого региона и мы не соглашаемся с тем, что было изложено в этом отчете, а именно, что там идут массивные подготовительные работы и строительство, они очень серьезно там подошли, строят линию. Там что-то происходит, но мы не соглашаемся с тем, что вышло в отчете", – сказал Гросси.

"Еще раз хочу напомнить: с точки зрения МАГАТЭ самое первое и самое главное – это условия безопасности, которые должны быть выполнены в случае перезапуска энергоблоков станции, пока такие условия не выполнены", – подчеркнул гендиректор МАГАТЭ.

При этом Гросси добавил, что в целом возможность частичного или полного запуска ЗАЭС должна серьезно обсуждаться с технической точки зрения.

Заметим, МАГАТЭ обеспокоено планами России подключить Запорожскую атомную электростанцию к собственной энергосистеме. Поэтому 3 июня Гросси прибыл в Киев. Он также планирует отправиться в Россию.

Намерение России перезапустить ЗАЭС

Запорожская АЭС, крупнейшая атомная электростанция в Европе, остается оккупированной российскими войсками с весны 2022 года.

27 мая международная природоохранная организация Greenpeace сообщила, что оккупационные власти России начали строительство новой высоковольтной линии электропередачи на временно оккупированных территориях Запорожской и Донецкой областей.

Эта линия, проходящая вдоль северного побережья Азовского моря, имеет напрямую соединить Запорожскую АЭС с энергосистемой России По состоянию на 23 мая 2025 года уже построено 90 км линии с установленными опорами, работы продолжаются.

Украина официально обратилась к МАГАТЭ с вербальной нотой в ответ на намерения России подсоединить оккупированную Запорожскую АЭС к своей энергосистеме. В документе действия РФ названы грубым нарушением международного права и суверенитета Украины.

Все ядерные объекты в Украине, включая ЗАЭС, подчинены исключительно Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, не предоставлявшей никаких разрешений или лицензий на такие изменения.