Запорожская АЭС не под юрисдикцией РФ: Украина обратилась к МАГАТЭ с протестом

Украина официально обратилась в Секретариат Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) с вербальной нотой в ответ на намерения России подсоединить оккупированную Запорожскую АЭС к своей энергосистеме. В документе действия РФ названы грубым нарушением международного права и суверенитета Украины.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на комментарий постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Юрия Витренко.

Украина направила ноту МАГАТЭ

Украина направила в Секретариат МАГАТЭ официальную вербальную ноту с просьбой распространить ее среди всех государств-членов организации. В документе отмечается, что попытки России подключить Запорожскую атомную электростанцию к своей энергосистеме являются грубым нарушением международного права и посягательством на суверенитет Украины. Все ядерные объекты в Украине, включая ЗАЭС, подчинены исключительно Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, не предоставлявшей никаких разрешений или лицензий на такие изменения.

Витренко подчеркнул, что строительство новой линии электропередачи, осуществляемой россиянами, свидетельствует о намерениях самовольно возобновить работу ЗАЭС — объекта, который остается собственностью Украины.

Он подчеркнул, что любое ввод станции в эксплуатацию без разрешения украинского регулятора является незаконным и создает серьезную угрозу ядерной безопасности. В ноте также отмечено, что отсоединение ЗАЭС от украинской энергосистемы приведет к потере доступа к единым официальным источникам электроснабжения, что значительно повысит риски аварий и снизит безопасность работы реакторов.

"Любые модификации ядерной инфраструктуры без проведения независимой оценки и без участия национального регулятора прямо нарушают стандарты безопасности МАГАТЭ, в частности, касающиеся изменений на ядерных установках", — говорится в ноте.

Отмечается также, что отсутствие технической прозрачности, лицензированного и опытного персонала, а также милитаризация площадки ЗАЭС дополнительно влекут за собой ухудшение общего состояния безопасности, что создает "системные риски не только для Украины, но и для всего региона и за его пределами".

Намерение России перезапустить ЗАЭС

Запорожская АЭС, крупнейшая атомная электростанция в Европе, остается оккупированной российскими войсками с весны 2022 года.

27 мая международная природоохранная организация Greenpeace сообщила, что оккупационные власти России начали строительство новой высоковольтной линии электропередачи на временно оккупированных территориях Запорожской и Донецкой областей.

Эта линия, проходящая вдоль северного побережья Азовского моря, должна напрямую соединить Запорожскую АЭС с энергосистемой России. По состоянию на 23 мая 2025 года уже построено 90 км линии с установленными опорами, работы продолжаются.

Ранее Министерство иностранных дел Украины решительно осуждало попытки РФ легитимизировать незаконный контроль над ЗАЭС. Отмечалось, что любые решения по перезапуску реакторов станции должны приниматься только с участием украинских органов.

В Государственной инспекции ядерного регулирования также прокомментировали распространение информации о намерениях вывода энергоблоков ЗАЭС из подкритического состояния и переводе на энергетические уровни мощности. Там заверили, что это возможно только после деоккупации и передачи объекта под полный контроль НАЭК Энергоатом.