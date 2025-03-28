Госатомрегулирование опровергает информацию о перезапуске энергоблоков ЗАЭС

В Государственной инспекции ядерного регулирования прокомментировали распространение информации о намерениях вывода энергоблоков ЗАЭС из подкритического состояния и переводе на энергетические уровни мощности. Там заверили, что это возможно только после деоккупации и передачи объекта под полный контроль НАЭК Энергоатом.

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Об этом говорится в заявлении Госатомрегулирования.

Сообщается, что в настоящее время все шесть энергоблоков ЗАЭС находятся в состоянии "холодной остановки" в результате их силового военного захвата в марте 2022 года, последующего присвоения оккупационными властями РФ в октябре 2022 года, что является беспрецедентным поступком, несовместимым с уставом ООН, уставом ООН.

Эксплуатация ядерного объекта становится опасной при отсутствии:

конечного поглотителя тепла; надежного водообеспечения;

стабильного внешнего электроснабжения;

надлежащего технического обслуживания; квалифицированного персонала, прошедшего соответствующую подготовку и получившего разрешения на право эксплуатации ядерных установок;

инфраструктуры аварийной готовности и реагирования;

системы раннего оповещения и радиационного контроля в зоне наблюдения,

гражданской ответственности оккупационной администрации за ядерный ущерб

"Любые изменения условий лицензий на эксплуатацию энергоблоков ЗАЭС возможны только после деоккупации, демилитаризации, разминирования и всесторонней проверки безопасности всех систем и сооружений станции, возвращения ее под полный контроль легитимной эксплуатирующей организации АО "НАЭК "Энергоатом" и надзор Госатомрегулирования", — говорится в сообщении.

Отмечается, что МАГАТЭ может давать рекомендации и продолжать наблюдение за состоянием безопасности на ЗАЭС, в то же время, любые решения относительно разрешений на эксплуатацию ядерных установок являются ответственностью законных государственных органов стран-членов. Для Запорожской АЭС такими законными органами управления и надзора были и есть и остаются органы государственной власти Украины.

Удастся ли перезапустить Запорожскую АЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью Reuters заявил, что Запорожская АЭС может возобновить работу в течение нескольких месяцев после начала установления режима прекращения огня, но, вероятно, понадобится больше года, чтобы перезапустить все шесть реакторов атомного объекта.

В то же время министр энергетики Герман Галущенко считает, что запуск ЗАЭС по ее возвращении под контроль Украины чреват катастрофическими последствиями, может произойти "отложенная авария". По мнению Министра, должна быть впервые создана совместная международная группа специалистов, которые могут зайти на станцию после оккупации и проверить безопасность ее запуска.

Напомним, что с сентября 2022 года на ЗАЭС постоянно находятся представители МАГАТЭ, россияне не прекращают преступных действий и не дают экспертам агентства полного доступа ко всем зонам станции.

В январе этого года глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси приезжал в Украину, вместе с министром энергетики Германом Галущенко он посетил места поврежденной энергетической инфраструктуры.