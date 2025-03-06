Оккупация ЗАЭС: 47 государств-членов МАГАТЭ выступили с совместным заявлением в поддержку Украины

Во время мартовской сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии 47 государств-членов МАГАТЭ выступили с совместным заявлением, посвященным третьей годовщине незаконной оккупации россией Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Государства-члены МАГАТЭ подтвердили свою решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и осудили незаконный захват Российской Федерацией Запорожской атомной электростанции. Они также осудили российские атаки беспилотниками и ракетами на объекты инфраструктуры Украины, в том числе атаками на электроподстанции, которые критически важны для внешнего энергоснабжения украинских атомных электростанций.

"Присутствие России на Запорожской АЭС нарушает «семь незаменимых принципов ядерной безопасности и защищенности в условиях вооруженного конфликта», что привело к технической деградации станции и создает серьезные угрозы безопасности и защищенности в более широком регионе. При таких обстоятельствах критически важно, чтобы все реакторы на ЗАЭС оставались в режиме остановки в режиме холодной остановки", – говорится в заявлении.

Страны-члены агентства по атомной энергии отметили, что поддерживают постоянное физическое присутствие экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС и других украинских ядерных объектах, уважая суверенитет и территориальную целостность Украины.

В этом контексте выражается обеспокоенность последней ротацией экспертов с украинской станции. Как известно, в начале марта агентство впервые провело ротацию на Запорожской атомной электростанции через оккупированные Россией территории и без согласования с Украиной. Министерство иностранных дел Украины в этой связи направило ноту протеста, в которой осудило нарушение суверенитета и территориальной целостности нашей страны.

В свою очередь гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси объяснил осуществление очередной ротации миссии на оккупированную РФ Запорожскую АЭС вне подконтрольной Украины территории исключительно желанию защитить жизнь его экспертов.

"Случившееся сейчас является чрезвычайным обстоятельством из-за невозможности безопасно провести ротацию. Единственное, что побудило нас к такой необычной ротации, это то, что я отвечаю за безопасность своего персонала. Это исключение, и за этим стоит только защита жизни экспертов, больше ничего нет", – заявил Гросси.

Отметим, что Россия пытается легализовать вооруженный захват и оккупацию ядерных объектов Украины, используя инструмент международных конвенций. РФ в своем национальном отчете представила статистическую информацию по оккупированным ею украинским ядерным установкам, расположенным на площадке Запорожской АЭС и в Автономной республике Крым.