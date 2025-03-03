МАГАТЭ впервые произвело ротацию на ЗАЭС через оккупированные территории: реакция Украины

Международное агентство по атомной энергии впервые провело ротацию на Запорожской атомной электростанции через оккупированные Россией территории и без согласования с Украиной. Министерство иностранных дел в этой связи направило ноту протеста, в которой осудило нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

МАГАТЭ впервые произвело ротацию на ЗАЭС через оккупированные территории

О том, что МАГАТЭ могло впервые осуществить ротацию на ЗАЭС через оккупированные территории Украины, в соцсети Х сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Случилось то, что еще несколько дней назад казалось невозможным. МАГАТЭ разместило свой персонал на Запорожской АЭС через оккупированную Россией территорию без украинского согласования", — написал он.

По его словам, вероятно, ротация произошла из-за Крыма без согласия Украины и вопреки предупреждениям ЕС.

Российские пропагандисты также подтвердили ротацию со ссылкой на "Росатом". Там заявили, что маршрут для ротации наблюдателей впервые был проложен "территорией РФ".

Пока официальных комментариев в МАГАТЭ не давали.

Реакция Украины

"Министерство иностранных дел осуждает нарушение рядом сотрудников МАГАТЭ суверенитета и территориальной целостности Украины в результате российского шантажа и системных попыток навязать международным организациям незаконные и противоречивые механизмы деятельности на временно оккупированных территориях", — говорится в заявлении МИД.

Там добавили, что Россия целенаправленно создает искусственные препятствия для деятельности международных организаций в Украине, заставляя их нарушать украинское законодательство, двусторонние соглашения с Украиной, а также пренебрегать резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщили в МИДе, Украина предлагала безопасный и законный маршрут ротации, но Москва заявляла, что в таком случае не будет гарантировать безопасность сотрудников МАГАТЭ. Это задержало ротацию на 80 дней.

"Россия фактически заставила сотрудников МАГАТЭ находиться на станции без ротации 80 дней, что значительно превышает запланированный срок, держа людей под беспрецедентным психологическим давлением, в зоне повышенных рисков. Москва фактически лишила международных экспертов свободы передвижения и использовала их как инструмент политического давления на международное сообщество", — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что Украина расценивает действия МАГАТЭ не как ротацию экспертов на ЗАЭС, а как гуманитарную эвакуацию в условиях угрозы жизни и здоровью людей, являющихся сотрудниками агентства.

"Украина направила ноту протеста руководству МАГАТЭ, в которой осуждает нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства и предостерегает от повторения каких-либо подобных действий в будущем. Украинская сторона также вынесет вопрос беспрецедентного шантажа РФ на заседание Совета управляющих МАГАТЭ уже — ближайшие".

Отметим, что Россия пытается легализовать вооруженный захват и оккупацию ядерных объектов Украины, используя инструмент международных конвенций. РФ в своем национальном отчете представила статистическую информацию по оккупированным ею украинским ядерным установкам, расположенным на площадке Запорожской АЭС и в Автономной республике Крым.