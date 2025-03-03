МАГАТЕ вперше здійснило ротацію на ЗАЕС через окуповані території: реакція України

Міжнародне агентство з атомної енергії вперше здійснило ротацію на Запорізькій атомній електростанції через окуповані Росією території та без погодження з Україною. Міністерство закордонних справ у зв’язку з цим направило ноту протесту, у якій засудило порушення суверенітету та територіальної цілісності України.

МАГАТЕ вперше здійснило ротацію на ЗАЕС через окуповані території

Про те, що МАГАТЕ могло вперше здійснити ротацію на ЗАЕС через окуповані території України, у соцмережі Х повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Сталося те, що ще кілька днів тому здавалося неможливим. МАГАТЕ розмістило свій персонал на Запорізькій АЕС через окуповану Росією територію без українського погодження", - написав він.

За його словами, ймовірно, ротація сталася через Крим без згоди України й всупереч попередженням ЄС.

Російські пропагандисти також підтвердили ротацію з посиланням на "Росатом". Там заявили, що маршрут для ротації спостерігачів вперше проклали "територією РФ".

Наразі офіційних коментарів у МАГАТЕ не давали.

Реакція України

"Міністерство закордонних справ засуджує порушення низкою співробітників МАГАТЕ суверенітету та територіальної цілісності України внаслідок російського шантажу та системних спроб нав’язати міжнародним організаціям незаконні та суперечливі механізми діяльності на тимчасово окупованих територіях", - йдеться у заяві МЗС.

Там додали, що Росія цілеспрямовано створює штучні перепони для діяльності міжнародних організацій в Україні, змушуючи їх порушувати українське законодавство, двосторонні угоди з Україною, а також нехтувати резолюціями Генеральної Асамблеї ООН.

Як повідомили в МЗС, Україна пропонувала безпечний і законний маршрут ротації, але Москва заявляла, що в такому разі не гарантуватиме безпеку співробітників МАГАТЕ. Це затримало ротацію на 80 днів.

"Росія фактично змусила співробітників МАГАТЕ перебувати на станції без ротації 80 днів, що значно перевищує запланований термін, тримаючи людей під безпрецедентним психологічним тиском, у зоні підвищених ризиків. Москва фактично позбавила міжнародних експертів свободи пересування та використовувала їх як інструмент політичного тиску на міжнародну спільноту", - зауважили в МЗС.

Там додали, що Україна розцінює дії МАГАТЕ не як ротацію експертів на ЗАЕС, а як гуманітарну евакуацію в умовах загрози життю та здоровʼю людей, які є співробітниками агентства.

"Україна направила ноту протесту керівництву МАГАТЕ, в якій засуджує порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави та застерігає від повторення будь-яких подібних дій у майбутньому. Українська сторона також винесе питання безпрецедентного шантажу РФ на засідання Ради керуючих МАГАТЕ вже найближчими днями", - зазначили у МЗС.

Зауважимо, Росія намагається легалізувати збройне захоплення та окупацію ядерних об’єктів України, використовуючи інструмент міжнародних конвенцій. РФ у своєму національному звіті представила статистичну інформацію щодо окупованих нею українських ядерних установок, що розташовані на майданчику Запорізької АЕС та в Автономній республіці Крим.