РФ намагається легалізувати окупацію ЗАЕС через міжнародні конвенції

Росія намагається легалізувати збройне захоплення та окупацію ядерних об’єктів України, використовуючи інструмент міжнародних конвенцій.

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Про це заявив голова Державної інспекції ядерного регулювання України Олег Коріков на засіданні Західноєвропейської асоціації органів регулювання ядерної безпеки (WENRA).

За його словами, у рамках підготовки до Об'єднаної конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами, РФ, як сторона конвенції, у своєму національному звіті представила статистичну формацію щодо окупованих нею українських ядерних установок, що розташовані на майданчику Запорізької АЕС та в Автономній республіці Крим.

"Країна-агресор намагається видати ці установки за свої, всупереч ряду резолюцій Генеральної асамблеї ООН, МАГАТЕ, позиції всього цивілізованого світу", - зазначив Коріков.

Фото: голова Держатомрегулювання Олег Коріков

Очільник Держатомрегулювання закликав WENRA та країни, що входять до Асоціації, вжити заходів щодо недопущення використання таких міжнародних інструментів із забезпечення світової ядерної та радіаційної безпеки.

Повідомляється, що країни-члени WENRA висловили повну солідарність з Україною, а також висловили готовність вжити всіх можливих заходів, що передбачені правилами Об’єднаної конвенції, для недопущення визнання окупованих українських ядерних об’єктів російськими.

Свавілля російських окупантів на ЗАЕС

Російські війська захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. Через окупацію на станції відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.

За цей час росіяни неодноразово порушували принципи ядерної та радіаційної безпеки, зокрема мінували територію станції, не допускали до роботи кваліфікований персонал, ведуть обстріли з території об’єкта тощо.

Попри те, що з вересня 2022 року на ЗАЕС постійно перебувають представники МАГАТЕ, росіяни не припиняють злочинних дій i не дають експертам агентства повного доступу до всіх зон станції.

Раніше лідер країни-агресора РФ Володимир Путін попередив МАГАТЕ, що Кремль планує перезапустити Запорізьку АЕС, яка наразі перебуває під російською окупацією. Це значно підвищує ризики інциденту на найбільшій атомній станції Європи.

У Міністерстві енергетики України з посиланням на очільника відомства Германа Галущенка заявили, що на ЗАЕС немає ліцензованого персоналу, який міг би запустити її в роботу. Галущенко зазначив, що ліцензію на експлуатацію станції мають виключно українські фахівці, яких російські загарбники наразі не допускають на ЗАЕС.