Погрожують репресіями: на ЗАЕС окупанти змушують персонал оформлювати паспорти РФ

Окупанти у тимчасово захопленому Енергодарі змушують персонал Запорізької АЕС отримувати російські паспорти для продовження роботи на станції. В іншому випадку їм погрожують репресіями.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, у Енергодарі, окупаційні війська РФ проводять регулярні обшуки місцевих жителів як на вулицях, так і в помешканнях. Окупанти перевіряють паспорти та телефони жителів.

"Якщо паспорт громадянина виявляється українським, то документ знищують та змушують оформляти паспорт РФ", - йдеться у повідомленні.

Крім того, рашисти примушують змінювати й інші документи: посвідчення водія, папери на рухоме та нерухоме майно.

Примусова паспортиризація РФ

Росія продовжує проводити політику паспортизації тимчасово захоплених регіонів. Проте місцеве населення продовжує чинити спротив цьому, через що окупанти посилюють репресії.

Зокрема, Центр національного спротиву повідомляв, що співробітники Запорізької АЕС піддаються фізичним тортурам та перевіркам за відмову від російського паспорта. Водночас співробітники ФСБ РФ проводять регулярні обшуки приватних помешкань мешканців Енергодару, які не погоджуються на отримання російських паспортів.

Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що українці на тимчасово окупованих територіях змушені отримувати російський паспорт, аби врятувати своє життя. За таких обставин вони не можуть вважатися злочинцями, бо вони стають жертвами злочину країни-агресора РФ.

Зауважимо, на ЗАЕС правила роботи і перебування на об'єкті чи не щодня стають для працівників дедалі жорсткішими. Наразі посилився контроль над атомниками, а персоналу заборонено навіть спілкуватись між собою.