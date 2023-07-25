МАГАТЕ знайшло протипіхотні міни на Запорізькій АЕС

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) виявили протипіхотні міни на периферії майданчика Запорізької атомної електростанції. Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, передає пресслужба організації.

Зазначається, що міни було виявлено під час обходу 23 липня. Снаряди помітили в буферній зоні між бар'єрами внутрішнього та зовнішнього периметрів майданчика ЗАЕС.

Експерти повідомили, що міни розташовані в зоні, до якої персонал станції не має доступу. На внутрішньому периметрі майданчика жодних предметів не зафіксували.

"Як я вже повідомляв раніше, МАГАТЕ було відомо про попереднє розміщення мін за межами периметру майданчика, а також у певних місцях всередині нього. Наша команда обговорила цю конкретну знахідку з керівництвом станції, і їй сказали, що це було військове рішення в зоні, яка контролюється військовими.

Але наявність таких вибухових речовин на майданчику суперечить стандартам безпеки МАГАТЕ та інструкціям з ядерної безпеки та створює додатковий психологічний тиск на персонал станції", – сказав Гроссі.

У МАГАТЕ зазначили, що продовжують вимагати доступу до дахів реакторів ЗАЕС та їхніх турбінних залів, у тому числі блоків №3 і №4, які "становлять особливий інтерес".

Що стосується води для охолодження реакторів станції, то її рівень у ставку ЗАЕС після підриву Каховської гідроелектростанції залишається відносно стабільним. Показник знижується приблизно на 1 см на день через використання та випаровування. Нинішньої кількості води вистачить на кілька місяців.

Запорізька АЕС: що відбувається на станції

Президент Володимир Зеленський 22 червня заявив, що розвідка та Служба безпеки України мають інформацію та докази підготовки РФ до теракту на Запорізькій атомній електростанції. Пізніше він розповідав, що загарбники замінували станцію, щоб у випадку її передачі мати можливість влаштувати вибух із радіаційним викидом.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов інформував, що російські окупанти завершили підготовку до теракту. Він зазначив, що ворог перекинув техніку з вибухівкою до чотирьох із шести енергоблоків АЕС й замінував водойму-охолоджувач. Також РФ може підвищити напругу на лініях електропостачання до станції, що призведе до ядерної аварії.

4 липня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що росіяни, можливо, готують найближчим часом провокацію на території ЗАЕС. За даними українських військових, на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків станції були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої.

Своєю чергою в МАГАТЕ зазначали, що не виявили на станції жодних вибухонебезпечних предметів, але запросили додатковий доступ до дахів реакторних блоків №3 і №4.

Як розповів днями президент "Енергоатому" Петро Котін, ситуація на Запорізькій АЕС залишається складною – окупанти продовжують мінувати станцію ти використовувати її як свою військову базу.

А 24 липня стало відомо, що загарбники перевели енергоблок №4 із режиму "холодного зупину" у "гарячий". Такі дії є грубим порушенням вимог ліцензії на експлуатацію цієї ядерної установки. Після фактичного зникнення Каховського водосховища існують реальні ризики недостатнього підживлення ЗАЕС охолоджувальною водою. В стані "гарячого зупину" працює й енергоблок №5, хоча Держатомрегулювання в червні розпорядилося перевести його в "холодний" стан.