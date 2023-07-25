МАГАТЭ нашло противопехотные мины на Запорожской АЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружили противопехотные мины на периферии площадки Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэля Гросси, передает пресс-служба организации.

Отмечается, что мины были обнаружены во время обхода 23 июля. Снаряды заметили в буферной зоне между барьерами внутреннего и наружного периметров площадки ЗАЭС.

Эксперты сообщили, что мины расположены в зоне, к которой у персонала станции нет доступа. На внутреннем периметре площадки никаких предметов не было зафиксировано.

"Как я уже сообщал ранее, МАГАТЭ было известно о предварительном размещении мин за пределами периметра площадки, а также в определенных местах внутри него. Наша команда обсудила эту конкретную находку с руководством станции, и ей сказали, что это было военное решение в зоне, которая контролируется военными.

Но наличие таких взрывчатых веществ на площадке противоречит стандартам безопасности МАГАТЭ и инструкциям по ядерной безопасности и создает дополнительное психологическое давление на персонал станции", – сказал Гросси.

В МАГАТЭ отметили, что продолжают требовать доступ к крышам реакторов ЗАЭС и их турбинным залам, в том числе блоков №3 и №4, которые "представляют особый интерес".

Что касается воды для охлаждения реакторов станции, то ее уровень в пруду ЗАЭС после подрыва Каховской гидроэлектростанции остается относительно стабильным. Показатель снижается примерно на 1 см в день из-за использования и испарения. Нынешнего количества воды хватит на несколько месяцев.

Запорожская АЭС: что происходит на станции

Президент Владимир Зеленский 22 июня заявил, что разведка и Служба безопасности Украины располагают информацией и доказательствами подготовки РФ к теракту на Запорожской атомной электростанции. Позже он рассказывал, что захватчики заминировали станцию, чтобы в случае ее передачи иметь возможность устроить взрыв с радиационным выбросом.



Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов информировал, что российские оккупанты завершили подготовку к теракту. Он отметил, что враг перебросил технику со взрывчаткой к четырем из шести энергоблоков АЭС и заминировал водоем-охладитель. Также РФ может повысить напряжение на линиях электроснабжения станции, что приведет к ядерной аварии.



4 июля Генеральный штаб ВСУ сообщил, что россияне, возможно, готовят в ближайшее время провокацию на территории ЗАЭС. По данным украинских военных, на наружной кровле третьего и четвертого энергоблоков станции были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства.



В свою очередь в МАГАТЭ отмечали, что не обнаружили на станции никаких взрывоопасных предметов, но запросили дополнительный доступ к крышам реакторных блоков №3 и №4.

Как рассказал на днях президент "Энергоатома" Петр Котин, ситуация на Запорожской АЭС остается сложной – оккупанты продолжают минировать станцию и использовать ее как свою военную базу.

А 24 июля стало известно, что захватчики перевели энергоблок №4 из режима "холодной остановки" в "горячую". Такие действия являются грубым нарушением требований лицензии на эксплуатацию ядерной установки. После фактического исчезновения Каховского водохранилища существуют реальные риски недостаточной подпитки ЗАЭС охлаждающей водой. В состоянии "горячей остановки" работает и энергоблок №5, хотя Госатомрегулирование в июне распорядилось перевести его в "холодное" состояние.