Оккупанты свозят на ЗАЭС российских атомщиков

В связи с отказом работников Запорожской атомной электростанции сотрудничать с российскими захватчиками, оккупационная администрация электростанции вынуждена обращаться в "Росэнергоатом" для оказания помощи.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Согласно неполным данным, подобные мероприятия касаются работников атомных электростанций, расположенных в европейской части Российской Федерации. В частности, это могут быть специалисты таких атомных электростанций, как Балаковская, Калининская, Курская, Нововоронежская, Ростовская и Смоленская.

Такие действия оккупантов могут повлиять на рабочий процесс электростанции и привести к катастрофическим последствиям.

Напомним, что оставшийся на ЗАЭС украинский персонал категорически отказывается выполнять преступный приказ нелегитимного руководства станции по запуску блока №4.

Незаконно назначенный российскими властями "генеральный директор" временно оккупированной Запорожской АЭС Юрий Черничук уговаривает атомщиков, отказавшихся подписать фейковые контракты с Росатомом, запустить четвертый энергоблок.

При этом в "Энергоатоме" отмечают, что оперативный персонал, который завезли из России, абсолютно некомпетентен и не имеет соответствующего опыта.

Бывший советник президента "Энергоатома" Георгий Балакан считает, что энергоблок №5, который сейчас находится в "горячем состоянии", россияне могут в течение трех суток вывести в критическое состояние и на полную мощность. В таком случае, угроза аварии на ЗАЭС может существенно возрасти.