Оккупанты хотят запустить энергоблок №4 на ЗАЭС

Российские оккупанты хотят заставить украинский персонал ЗАЭС запустить энергоблок №4 на атомной станции. Об этом сообщает "Энергоатом".

"Незаконно назначенный российскими властями "генеральный директор" временно оккупированной Запорожской АЭС Юрий Черничук уговаривает атомщиков, отказавшихся подписать фейковые контракты с Росатомом, запустить четвертый энергоблок", - говорится в сообщении.

В сообщении сказано, что персонал станции категорически отказывается выполнять преступный приказ, являющийся прямым нарушением лицензии на эксплуатацию, выданной Госатомрегулированием Украины (ДЕЯРУ).

"В течение последней недели из-за постоянного физического и психологического давления оккупантов около 30 человек лицензированного персонала ЗАЭС покинули Энергодар. Им удалось выехать на подконтрольную правительству Украины территорию. Сейчас же оперативный персонал, который завезли из России, абсолютно некомпетентен и не имеет соответствующего опыта", - отмечают в "Энергоатоме".

В сообщении сказано, что назначенный оккупантами "руководитель АЭС" пытается выйти из сложившегося положения и приобщить к работе станции тех украинских работников, которые еще раньше отказались подписать контракты с "Росатомом" и которым был заблокирован доступ на станцию. В то же время, ответственный украинский персонал осознает, что нарушение условий лицензии ДИЯРУ приведет к потере персональных лицензий после деоккупации ЗАЭС.

"Призываем украинских атомщиков и дальше не выполнять преступные приказы оккупационного руководства станции! Помните, что решения нелегитимных руководителей могут привести к нарушению норм ядерной и радиационной безопасности станции!", - сообщили в "Энергоатоме"

Угроза аварии на ЗАЭС

Разрушение Каховской ГЭС поставило под угрозу охлаждение реакторов на Запорожской атомной электростанции. 9 июня Государственное агентство по ядерному регулированию Украины, являющееся регулятором Запорожской АЭС даже с точки зрения оккупантов, решило перевести в состояние "холодной остановки" последний энергоблок №5. Однако кафиры не позволяют персоналу АЭС остановить последний энергоблок .

Холодный останов – это безопасное состояние ядерного реактора, когда он заглушен при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды.

Бывший советник президента "Энергоатома" Георгий Балакан считает, что энергоблок №5, который сейчас находится в "горячем состоянии", россияне могут в течение трех суток вывести в критическое состояние и на полную мощность. В таком случае, угроза аварии на ЗАЭС может существенно возрасти.

О том, что россияне готовятся совершить теракт на ЗАЭС, неоднократно сообщали в Главном управлении разведки Министерства обороны. Также президент Владимир Зеленский заявлял, что россияне заминировали станцию, чтобы в случае ее передачи иметь возможность устроить взрыв с радиационным выбросом .

Эксперты считают, что риск серьезной аварии на ЗАЭС незначителен, пока энергоблоки находятся в состоянии остановки. Система защиты на ЗАЭС лучше, чем была на Чернобыльской атомной станции и была значительно усилена после аварии на станции Фукусима в 2011 году.

19 июля в Главном управлении разведки сообщили, что в ближайшее время оккупанты планируют очередную провокацию на территории Запорожской атомной электростанции. Для этого "департамент военной контрразведки" ФСБ распространяет среди личного состава информацию о том, что ВСУ готовятся к штурму ЗАЭС.