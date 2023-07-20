Окупанти хочуть запустити енергоблок №4 на ЗАЕС

Російські окупанти хочуть змусити український персонал ЗАЕС запустити енергоблок №4 на атомній станції. Про це повідомляє "Енергоатом".

"Незаконно призначений російською владою "генеральний директор" тимчасово окупованої Запорізької АЕС Юрій Чернічук вмовляє атомників, які відмовились підписати фейкові контракти з Росатомом, запустити четвертий енергоблок", - сказано в повідомленні.

В повідомленні сказано, що персонал станції категорично відмовляється виконувати злочинний наказ, який є прямим порушенням ліцензії на експлуатацію, виданої Держатомрегулювання України (ДІЯРУ).

"Впродовж останнього тижня через постійний фізичний і психологічний тиск окупантів близько 30 осіб ліцензованого персоналу ЗАЕС покинули Енергодар. Їм вдалось виїхати на підконтрольну уряду України територію. Нині ж оперативний персонал, який завезли з Росії, є абсолютно некомпетентним та не має відповідного досвіду", - зазначають в "Енергоатомі".

В повідомленні сказано, що призначений окупантами "керівник АЕС" намагається вийти зі становища, що склалося, та долучити до роботи станції тих українських працівників, які ще раніше відмовились підписати контракти з "Росатомом" і яким було заблоковано доступ на станцію. Водночас відповідальний український персонал усвідомлює, що порушення умов ліцензії ДІЯРУ призведе до втрати персональних ліцензій після деокупації ЗАЕС.

"Закликаємо українських атомників і надалі не виконувати злочинних наказів окупаційного керівництва станції! Пам’ятайте, що рішення нелегітимних керівників можуть призвести до порушення норм ядерної та радіаційної безпеки станції!", - повідомили в "Енергоатомі"

Загроза аварії на ЗАЕС

Президент Володимир Зеленський 22 червня заявив, що, за інформацією розвідки, РФ готує теракт на Запорізькій АЕС. Загарбники замінували станцію, щоб у випадку її передачі мати можливість влаштувати вибух із радіаційним викидом.

А керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов інформував, що російські окупанти завершили підготовку до теракту. Він розповів, що ворог перекинув техніку з вибухівкою до чотирьох із шести енергоблоків АЕС й замінував водойму-охолоджувач. Також РФ може підвищити напругу на лініях електропостачання до станції, що призведе до ядерної аварії.

Руйнування Каховської ГЕС поставило під загрозу охолодження реакторів на Запорізькій атомній електростанції. 9 червня Державна агенція з ядерного регулювання України, котра є регулятором Запорізької АЕС навіть з точки зору окупантів, вирішила перевести в стан "холодного зупину" останній енергоблок №5. Однак окупанти не дозволяють персоналу АЕС зупинити останній енергоблок.

Холодний зупин – це безпечний стан ядерного реактора, коли він заглушений за низького тиску і низькій температурі охолоджуючої води.

Колишній радник президента "Енергоатому" Георгій Балакан вважає, що енергоблок №5, котрий зараз знаходиться в "гарячому стані" росіяни можуть впродовж трьох діб вивести в критичний стан і на повну потужність. В такому разі загроза аварії на ЗАЕС може суттєво зрости.

Експерти вважають, що ризик серйозної аварії на ЗАЕС незначний, поки енергоблоки перебувають у стані зупину. Однак 19 липня у Головному управлінні розвідки повідомили, що найближчим часом окупанти планують чергову провокацію на території Запорізької атомної електростанції. Для цього “департамент військової контррозвідки” ФСБ поширює серед особового складу інформацію про те, що ЗСУ готуються до штурму ЗАЕС.